«تريندز» يحاور رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي خلال اتصال مرئي

أبوظبي (الاتحاد)

التقى وفد من مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، خلال اتصال مرئي مباشر، ضمن سلسلة «لقاء من الفضاء»، ونظمه مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع متحف اللوفر أبوظبي، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ووالد رائد الفضاء الإماراتي سيف النيادي.

«لقاء من الفضاء»

وشهد اللقاء حضور أكثر من 300 شخص، ما بين خبراء وأكاديميين وباحثين ومهتمين وطلاب، ممن حرصوا على التفاعل مع رائد الفضاء الإماراتي والتعرف على تفاصيل مهمته التاريخية، حيث تمكنوا من طرح مجموعة من التساؤلات عليه، ضمن سلسلة «لقاء من الفضاء»، فيما حرص سلطان النيادي على الإجابة على تساؤلات الحضور، ومشاركة الجمهور المزيد من المعلومات حول تفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

مناعة رواد الفضاء

ومثل «تريندز» في اللقاء، سلطان ماجد العلي مدير إدارة الباروميتر العالمي في مركز تريندز، ومريم الجنيبي الباحثة في الإدارة.

وتأتي مشاركة وفد المركز في هذا اللقاء ضمن استراتيجية «تريندز» الداعمة لمختلف مجالات البحث العلمي، والهادفة أيضاً إلى تمكين الباحثين الشباب في دراسات وأبحاث علوم الفضاء بشكل أكثر عمقاً على أيدي خبراء متخصصين.

ووجهت مريم الجنيبي الباحثة في إدارة الباروميتر العالمي بـ «تريندز» إلى سلطان النيادي سؤالاً مفاده: «بحكم طول فترة مهام رواد الفضاء يتأثر جهاز المناعة لديهم، فكيف يحافظون على وضعهم الصحي؟ وكيف تعود مناعتهم إلى حالتها الطبيعية بعد انتهاء مهمتهم في محطة الفضاء الدولية؟».

استشعار الأشعة

بدوره، ثمن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي السؤال وأهميته، وأجاب بأن رواد الفضاء مزودون بأجهزة مخصصة لاستشعار الأشعة فوق البنفسجية، فعندما تصل مستويات الأشعة إلى مرحلة الخطر يتخذون إجراءات تم تدريبهم عليها بعناية فائقة قبيل انخراطهم في المهمة.

أبحاث الفضاء

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن «تريندز» يولي أبحاث علوم الفضاء أهمية خاصة، ويسعى جاهداً إلى تعظيم شراكاته مع المراكز البحثية والأكاديمية المتخصصة في هذا الشأن؛ بهدف إعداد جيل من الباحثين الشباب يمتلكون أدوات وقدرات إعداد البحوث العلمية التي تسلط الضوء على علوم الفضاء.

وثمن العلي مشاركة وفد «تريندز» في سلسلة «لقاء من الفضاء»، لما تحمله من أهمية في تعريف الباحثين بكواليس المهمات الفضائية والتطبيقات العلمية والمعرفية في أبحاث الفضاء، مضيفاً أن مثل هذه اللقاءات تعزز اهتمام الباحثين بالفضاء والعلوم والتكنولوجيا، وتلهمهم لتنويع أدوات الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل.

أطول مهمة فضائية

يذكر أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وصل بصحبة فريق مهمة crew-6 في مارس الماضي إلى محطة الفضاء الدولية، لبدء أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي تمتد لستة أشهر، وتأتي مهمة النيادي ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي يديره ويشرف عليه مركز محمد بن راشد للفضاء، ويهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.