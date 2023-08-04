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شرطة أبوظبي تحث الجمهور على تجنب رمي المخلفات من المركبات أثناء القيادة

شرطة أبوظبي تحث الجمهور على تجنب رمي المخلفات من المركبات أثناء القيادة
4 أغسطس 2023 14:11

حثت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم الجمهور وخصوصاً من السائقين ومستخدمي الطرق إلى ضرورة الوعي بأهمية الحفاظ على المظهر الحضاري المشرق لإمارة أبوظبي بتجنب إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق أثناء القيادة والتي تطبق فيها المادة 71 من قانون المرور ومخالفتها هي الغرامة 1000 درهم، وتسجيل 6 نقاط مرورية على السائقين الذين يتسببون في تلك المخالفة.

ودعت سائقي المركبات إلى الالتزام وتنبيه الركاب معهم بإلقاء القمامة والمخلفات في الأماكن المخصصة لها ومراعاة السلامة البيئية والصحة العامة والمشاركة في تعزيز السلوكيات الإيجابية موضحةً أن هذا التصرف قد يتسبب في تلوث البيئة وحثت على ضرورة التعاون مع الجهات المختصة في الاهتمام بالصحة والسلامة والبيئة بالتخلص من المخلفات المُستخدمة في حاويات القمامة المغلقة. وأكدت الحرص على مواصلة جهودها في توعية قائدي المركبات ومستخدمي الطرق بتفادي السلوكيات غير الحضارية التي يرتكبها بعض السائقين بلا مبالاة والتسبب في تشويه البيئة والمظهر الحضاري.

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وأوضحت أن حكومة أبوظبي ومن خلال جهاتها المختصة تواصل نشر الرقعة الخضراء وتزيين الشوارع وفقاً لأفضل النظم والمعايير العالمية لتظهر الإمارة بصورة حضارية محببة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأكدت أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون ومخالفة أي سائق يقوم برمي النفايات من مركبته سواء قام هو بذلك الفعل أو من معه منتقدة سلوكيات السائقين وقيامهم بمثل هذه التصرفات.   ‏‎          ‏‎  ‏‎‏‎‏  ‏‎‏  ‏‎‏‎‏

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
البيئة
شرطة أبوظبي
رمي المخلفات
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