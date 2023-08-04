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"بلدية أبوظبي" توعي أفراد المجتمع بمتطلبات السلامة على الشواطئ

"بلدية أبوظبي" توعي أفراد المجتمع بمتطلبات السلامة على الشواطئ
4 أغسطس 2023 13:02

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة، حملة توعوية بشأن متطلبات السلامة على الشواطئ، بالتعاون مع كل من هيئة أبوظبي للدفاع المدني- إدارة السلامة العامة، ومستشفى استر.
وذلك حرصاً منها على رفع مستوى الوعي لدى مرتادي الشواطئ فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم وغيرهم أثناء ممارسة رياضة السباحة والاستمتاع بمرافق شواطئ أبوظبي.
وعمل موظفو البلدية أثناء الحملة على توعية وتثقيف مرتادي الشواطئ من أفراد المجتمع بسبل منع وقوع الحوادث وتوفير بيئة آمنة وصحية للجميع، وذلك من خلال استعراض العديد من المحاور التي تساعد على توفير بيئة آمنة في الشواطئ ومن بينها، الإجهاد الحراري، والجفاف، والوقاية من أشعة الشمس، والسباحة الآمنة، والاحتياطات اللازمة للسباحة مع الأطفال، والإسعافات الأولية، والاستجابة للطوارئ.
كما حرص منفذو الحملة على حث أفراد المجتمع للمحافظة على البيئة الطبيعية النظيفة للشواطئ، والالتزام بالتخلص من النفايات بالطرق الصحيحة والسليمة، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

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المصدر: وام
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