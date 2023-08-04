"صحة" تتعاون مع Sanofi لتعزيز الابتكار في تشخيص الأمراض النادرة

أبرمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، اتفاقية مع «Sanofi‏»، إحدى شركات الرعاية الصحية العالمية الأكثر ابتكاراً بهدف تعزيز دقة تشخيص الأمراض النادرة مع التركيز على تسريع فحص اضطرابات التخزين الليزوزومية وتقصير مرحلة التشخيص للمصابين بالأمراض النادرة.

وبالتعاون مع «صحة»، ستوظف «Sanofi‏» خبرتها الواسعة في مسارات الأمراض لتسريع تبني المعرفة السريرية وتطبيقها من أجل التشخيص الدقيق للمرضى الذين يعانون من اضطرابات التخزين الليزوزومية، ومنها مرض غوشيه ومرض نقص إنزيم السفينجوميليناز الحمضي B وA/B وداء بومبي ومرض فابري وأمراض عديد السكاريد المخاطية.

إضافةً إلى ذلك، ستقدم «Sanofi» مجموعة شاملة من الخدمات لتعزيز وصول المرضى إلى التشخيص المبكر والدقيق، وستتحمل التكاليف المرتبطة بالفحوصات المخبرية، إضافة إلى تغليف العينات وتخزينها وشحنها إلى المختبرات المعتمدة، وستوفر «Sanofi‏» التدريب على إجراءات جمع العينات وأفضل الممارسات لمتخصصي الرعاية الصحية في «صحة»، بما يُمكِّن الأخيرة من دمج الاختبار في أنظمتها الإلكترونية وتسهيل التشخيص التفاضلي والكشف المبكر عن الحالات النادرة.

وقال راشد القبيسي، رئيس الشؤون المؤسسية في بيورهيلث: «تلتزم "بيورهيلث" بتحويل مشهد الرعاية الصحية في دولة الإمارات وخارجها، وتحرص على اكتشاف حلول وعلاجات فعالة للأمراض النادرة. وبالتعاون مع «Sanofi»، نهدف إلى إحداث ثورة في الأداء التشخيصي وتسريع عملية فحص اضطرابات التخزين الليزوزومية. ويتمثل هدفنا النهائي في تقليص رحلة التشخيص للمصابين بالأمراض النادرة وضمان التدخل في الوقت المناسب وتحسين النتائج. ويعزز هذا التعاون الاستراتيجي جهودنا لتوفير حلول رعاية صحية متكاملة وتمكين الأفراد والمجتمعات من الاستمتاع بحياة أطول وأسعد وأكثر صحة، بما ينسجم مع مهمتنا في إطالة استدامة الشباب».

وقال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «صحة»: «تعزز أبوظبي مشهد الرعاية الصحية من خلال تبني نهج "المريض أولاً"، وتسريع التحول الرقمي في القطاع، ونحن نؤمن بأهمية بناء تحالفات نوعية مع أبرز المبتكرين الإقليميين والعالميين في مجال الرعاية الصحية للارتقاء بمستوى الرعاية وتقديم أحدث الخيارات الوقائية والتشخيصية والعلاجية لمجتمعنا. وانطلاقاً من خبرات “Sanofi” وتاريخها الطويل في مجال الابتكار في أبحاث الأمراض النادرة، نتطلع قدماً إلى التعاون معها لإتاحة التشخيص الفعال والوصول المستدام للعلاج اللازم ودعم المصابين بالأمراض النادرة في إطار التوجّه الرئيسي لمنظومة الصحة العامة».

وقال جان بول شوير، الرئيس الإقليمي والمدير العام للرعاية المتخصصة لدى شركة «Sanofi‏» في منطقة الخليج: «إن رحلة تشخيص الأمراض النادرة تُعد رحلة طويلة، بسبب صعوبة رصد مثل هذه الأمراض ووجود العديد من الثغرات الشائعة في نظام التشخيص. ومن خلال تعاون “Sanofi”‏ مع "صحة"، نهدف إلى إحداث تحول جذري في تشخيص الأمراض النادرة في دولة الإمارات بإزالة المعوقات ومسببات التأخير في تشخيص مرضى اضطرابات التخزين الليزوزومية وتعزيز توفير العلاج والرعاية الفعالة لهم».

وأضاف: «بصفتنا شريكاً استراتيجياً لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، نلتزم برصد الأمراض النادرة وتلبية احتياجات المرضى وتمكينهم من عيش حياة أفضل من خلال دفع عجلة العلم والابتكار. ويُعد إنشاء شراكات نوعية خطوة مهمة لتسريع تبني الابتكار في الرعاية الصحية وإتاحة إمكانيات جديدة لخدمة المرضى، ونتطلع إلى العمل مع "صحة" لتخفيف العبء عن المصابين بالأمراض النادرة من خلال دعمهم بالتشخيص المبكر والنتائج الصحية الأفضل».

وعلى مدى 40 عاماً طورت «Sanofi‏» علاجات مختلفة للعديد من الأمراض النادرة وعملت على تمكين المرضى في مختلف أنحاء العالم من خلال توفير خيارات رعاية صحية تحويلية مستدامة، وظلّت اضطرابات التخزين الليزوزومية حجر الزاوية لمساعيها البحثية في هذا المجال، إذ تمتلك أحد أكبر خطوط الإنتاج الخاصة بالأمراض النادرة في القطاع، وتركز سبعة مشروعات من أصل مشروعاتها الـ78 للمراحل السريرية على الأمراض النادرة، أربعة منها في المرحلة الثالثة.

ووفقاً لجمعية الإمارات للأمراض الجينية، يوجد أكثر من 400 مرض وراثي في دولة الإمارات، منها أمراض قد تكون مميتة مثل مرض بومبي ومرض غوشيه. ومن خلال العمل مع هيئات الصحة ودوائرها في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء المنطقة، توفّر «Sanofi‏»‏ ابتكاراتها لنحو 250 مصاباً بالأمراض النادرة في منطقة الخليج، بالإضافة إلى دعم 16 مريضاً من خلال برنامجها الإنساني. وتقود الشركة رعاية الحلول التشخيصية، مثل الفحوص الجينية والإنزيمية وفحوص المناعة والعلامات الحيوية، التي لا تتوفر حالياً في العديد من المختبرات السريرية في المنطقة. وموّلت فحص أكثر من 2,000 عينة في مختبرات معتمدة في عام 2022.

وفي العام 2022، أطلقت «Sanofi‏» أول علاج عالمي لنقص إنزيم السفينجوميليناز الحمضي في دولة الإمارات، ما وفر العلاج للمرضى الذين لم يكن متاحاً أي علاج لهم، وسرّعت بذلك عجلة الابتكار في مجالٍ تتصف فيه ابتكارات التطوير السريري بالندرة الشديدة.

ونفذت «Sanofi‏» أيضاً منظومة متكاملة للمرضى توفر دعماً شاملاً للمصابين بالأمراض النادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج تشمل التوعية والتشخيص والحصول على العلاج. وتوفر «Sanofi‏» حالياً مجموعة شاملة من الخدمات، مثل حقن الأدوية عبر الوريد في المنزل وبرامج الفحص الأسري، ما يسهم في تلبية احتياجات المرضى ومنحهم سيطرة أكبر على حالاتهم.