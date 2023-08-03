سلطان بن أحمد يشهد تخريج الدورة الـ 36 لبرنامج أصدقاء الشرطة

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس تخريج المنتسبين للدورة الصيفية الـ 36 لأصدقاء الشرطة والـ 5 لصديقات الشرطة، وذلك في قصر الثقافة.

استهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، تليت بعده آيات بينات من القرآن الكريم، ألقى بعدها صديق الشرطة خليفة أحمد المزروعي كلمة نيابة عن زملائه وزميلاته من الخريجين والخريجات، قدم فيها الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة في إمارة الشارقة على دعم ورعاية النشء في مختلف البرامج، مما يسهم في تنمية المواهب والمقدرات ويطور من شخصياتهم ويعدهم للمستقبل.

وتناول المزروعي في كلمته أهمية البرنامج، في اكتساب المهارات الأمنية، في شغل أوقات الفراغ والاستفادة على مختلف الجوانب الصحية والجسدية والرياضية، وتغيير العديد من السلوكيات الخاطئة، وتعريف المنتسبين بالكثير من المفاهيم حول حب الوطن والعمل على حمايته والحفاظ على المجتمع.

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً تضمن أهم ملامح البرنامج على مستوى الأنشطة والفعاليات الرياضية، والتدريبات، والتي أظهرت الحماس الكبير لدى المنتسبين لها. قدم بعدها عدد من الخريجين عرضاً عسكرياً مميزاً، أبرزوا فيه أهم ما تعلموه وتدربوا عليه خلال البرنامج.

وقدم صديقا الشرطة محمود هيثم ومصطفى أحمد فقرة حوارية تناولت استغلال وقت الفراغ في التفكير الإيجابي، تضمنت أهمية وضع برامج شاملة ومتكاملة خلال فترة الإجازة الصيفية الطويلة وأوقات الفراغ بشكل عام. واختتم الخريجون أصدقاء الشرطة، فقرات الحفل بتقديم عرض قتالي، أبرزوا فيه المهارات المتنوعة التي تدربوا عليها خلال البرنامج.

تكريم الرعاة

في ختام الحفل تفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، بتكريم رعاة البرنامج من الجهات والمؤسسات الذين أسهموا في إنجاح الدورة لهذا العام.

ويهدف البرنامج الصيفي لأصدقاء الشرطة الذي نظمته إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية ‏لمدة أربعة أسابيع، إلى رفع مستوى مهارات الطلاب المكتسبة، وإضافتها إلى ‏‏مهاراتهم الحياتية من العلوم والثقة بالنفس، وتعزيز معرفتهم بدور الجهات والأجهزة ‏الأمنية في تعزيز الولاء والانتماء الوطني وتنمية روح المسؤولية لديهم باعتبارهم سفراء للشرطة يسهمون في نشر الوعي الأمني في محيطهم.