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إطلاق برنامج مراكز التسوق الصحية في الشارقة

خلال المؤتمر الصحفي (من المصدر)
4 أغسطس 2023 02:37

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عن إطلاق برنامج مراكز التسوق الصحية الموجودة في إمارة الشارقة، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته في المجلس.
ويهدف المشروع إلى دعم صحة أفراد المجتمع ورفع الوعي الصحي لديهم، من خلال تأسيس موقع معزز للصحة داخل كل مركز من المراكز التجارية على مستوى إمارة الشارقة، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المعايير المحددة من قبل إدارات تلك المراكز التجارية، سعياً لتمكين الأفراد من تبني سلوك صحي والمساهمة في تعزيز الصحة العامة لأفراد المجتمع.
وتعتمد خطة المشروع للعام الجاري 2023 على مراسلة الإدارات والمؤسسات المعنية بتراخيص المراكز التجارية في إمارة الشارقة ودعوتهم للمشاركة ودعم المشروع من خلال وثيقة تعاون، وإخطار ممثلي المراكز بتبني تطبيق المشروع على المستوى المحلي، وتزويدهم باستمارة التسجيل.
وأوضحت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي أن المشروع هو أحد مبادرات الإدارة والأول من نوعه على مستوى الدولة وترتكز الإدارة من خلاله على تعزيز نمط الحياة الصحي وتشجيع الأفراد على ممارسة النشاط البدني كأسلوب حياة وقائي، عبر توفير بيئة تدعم السلوكيات الصحية حفاظاً على الصحة والوقاية من الأمراض.

الشارقة
المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
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