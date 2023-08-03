عمار النعيمي: الطلبة ثروة الوطن وعدته للمستقبل

عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أن شرطة عجمان تقوم بدور كبير في صنع أجيال قادرة على العطاء والبذل ومواجهة التحديات والدفاع عن الوطن والذود عن حياضه بكل معاني الفداء، والشجاعة، والإقدام، والتضحية.

جاء ذلك خلال حضور سموه، أمس، حفل تخريج الطلبة المنتسبين لدورة شرطة المستقبل، بدورتها الرابعة والعشرين للذكور، والسادسة للإناث، في نادي الشرطة بمنطقة الجرف في عجمان.

وقال سموه إن هذه الدورة هي استثمار حقيقي وايجابي في أوقات الطلبة، الذين هم ثروة الوطن وعدته للمستقبل، وفي تنمية مهاراتهم وتدريبهم على الانضباط وتعميق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية واحترام الأنظمة والقوانين، وغرس قيم الوفاء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة.

وأشاد سموه بجهود شرطة عجمان والمنظمين والمدربين والقائمين على هذه الدورة واهتمامهم بتنظيم برنامج تدريبي شامل متميز، بدنيا، ومعرفيا، وثقافيا، وتربويا.. وقد انعكس ذلك على المستوى التدريبي المتميز الذي ظهر عليه الطلاب في العرض العسكري، الذي جسد الصورة الإبداعية للانضباط والالتزام والجدية والروح الوطنية العالية.

حضر مراسم حفل الافتتاح الشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي العهد والعميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان، وعدد من كبار الضباط ومدراء الإدارات ونوابهم وأهالي المنتسبين للدورة.

من جانبه رحب اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي بحضور سمو ولي عهد عجمان، وتشريفه الحفل وتكريم الطلبة المتفوقين، مؤكداً أن تنظيم دورة شرطة المستقبل جاء لإعداد كوادر مواطنة مؤهلة علمياً وجسدياً وأمنياً وإثراء معارفهم ودعم ثقافتهم التربوية والدينية وبث الأخلاق الحميدة في نفوسهم سواء من الطلبة أو الطالبات.

تخليص الرهائن

تضمنت فعاليات حفل التخريج عرض فيلم تسجيلي حول أنشطة وفعاليات الدورة، وقدم طلاب شرطة المستقبل استعراضاً عسكرياً مما تعلموه من حركات وفنون عسكرية وعرض بالأسلحة ومهارات استخدام وفك وتركيب السلاح ومهارات المهام الخاصة في مكافحة الشغب.

وكرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي يرافقه اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي الطلبة المتفوقين في الدورة وأثنى على جهودهم داعياً إلى بذل المزيد لخدمة الوطن كونهم شرطة المستقبل.