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الإمارات

«وام» شريك إعلامي رئيسي لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف

«وام» شريك إعلامي رئيسي لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف
4 أغسطس 2023 02:37

أبوظبي (وام)

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وقعت وكالة أنباء الإمارات «وام»، اتفاقية تعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، تصبح بموجبها «وام» شريكاً إعلامياً رئيسياً لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف الذي تقام دورته التاسعة في أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر المقبل تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة».
حضر توقيع الاتفاقية، عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، فيما وقعها محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، والدكتور عبد الله الريسي المستشار الثقافي في ديوان الرئاسة، رئيس اللجنة المنظمة لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف، وذلك بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي. وبموجب الاتفاقية توفر وكالة أنباء الإمارات «وام» تغطية إعلامية متكاملة وبعدة لغات للحدث العالمي الذي يعقد في أبوظبي، بمشاركة نحو 130 دولة وعدد كبير من الخبراء والأرشيفيين من مختلف أنحاء العالم الذين يستعرضون خلاله العديد من القضايا المتصلة بمجتمعات المعرفة، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه مجتمعات الأرشفة وإدارة السجلات وكيفية التعامل معها. وقال عبدالله ماجد آل علي، في كلمة له بهذه المناسبة: «يسعدني أن أُرحّب بكم اليوم باسم الأرشيف والمكتبة الوطنية في هذا الحفل، لنشهد توقيع اتفاقية التعاون بين اللجنة المنظمة لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023، ووكالة أنباء الإمارات، التي يُشهد لها بالمصداقية والمهنية والشريك الإعلامي للدورة المقبلة من الكونجرس ونؤمن بدور هذه الاتفاقية في تسليط الضوء على قطاع الأرشيف ودور المكتبات الوطنية في حفظ التراث الوطني وتوثيق مختلف الأحداث التاريخية». 
من جهته، أكد محمد جلال الريسي حرص وكالة أنباء الإمارات «وام» على تعزيز التعاون الإعلامي مع مؤسسات الدولة الوطنية، مشيرا إلى أن استضافة دولة الإمارات لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف يأتي تجسيدا لمكانها العالمية الرائدة وريادتها على صعيد تنظيم مختلف الفعاليات الدولية بكفاءة وتميز. وأعرب عن بالشراكة مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، المؤسسة الوطنية الرائدة التي تؤدي دورا مهما في تحقيق الاستدامة المعرفية بتاريخ وتراث الدولة ومسيرتها الرائدة الحافلة بالإنجازات على مدار أكثر من نصف قرن. من جهته قال الدكتور عبدالله الريسي: أن أعمال الكونجرس لهذا العام ستركز على خمسة محاور، وهي «السلام والتسامح»، و«التقنيات الناشئة- السجلات والحلول الإلكترونية»، و«الثقة والأدلة»، و«الإتاحة والذكريات»، و«المعرفة المستدامة والكوكب المستدام.. الأرشيف وتغير المناخ»، وهي محاور بالغة الأهمية تتجاوز في نطاقها القطاع الأرشيفي، وتعكس في شموليتها وتنوعها الدور المتنامي للأرشيف في دفع عجلة تطور مجتمعات واقتصادات المعرفة».

وام
وكالة أنباء الإمارات
كونجرس المجلس الدولي للأرشيف
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