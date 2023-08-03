«خيرية الشارقة» تدشن «صيفكم خير»

الشارقة (وام)

دشنت جمعية الشارقة الخيرية مبادرة «صيفكم خير»، بمشاركة 100 طفل من طلبة المدارس وأبناء الأسر المتعففة والتي تستمر فعالياتها طوال فصل الصيف. تستهدف المبادرة إقامة الورش الثقافية والبرامج الترفيهية للأطفال بما يعزز مهارات التفكير لديهم منذ صغرهم، وإدخال البهجة إلى نفوسهم من خلال برامج ترفيهية تتضمن فعاليات الألعاب والبرامج المخصصة للأطفال.

وقالت مريم أحمد الشامسي، مدير مكتب التطوع والخدمة المجتمعية في جمعية الشارقة الخيرية، إن فعالية «صيفكم خير» تعزز الدور الأسري والمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع، حيث تتنامى الأنشطة التي تقوم بها الجمعية في هذا المضمار من خلال تعريف النشء بالعمل الخيري وأهميته في بناء مجتمع إيجابي.

من جانبهم، عبر الأطفال المشاركون في الفعالية عن سعادتهم وحماسهم للاستفادة من هذه المبادرة التي ترفع من مستوى التفكير والإدراك والشعور بالمسؤولية.