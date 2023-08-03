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الإمارات

وفد إماراتي يشارك في «السفراء الشباب للصداقة العربية الصينية»

شفيقة العامري تتوسط وفد الإمارات المشارك (من المصدر)
4 أغسطس 2023 02:37

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات الملتقى الثالث لبرنامج السفراء الشباب للصداقة العربية الصينية تحت شعار «التعاون على التصدي لتغير المناخ»، الذي نظمته رابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع جمعية الصداقة للشعب الصيني مع البلدان الأجنبية، وذلك في جامعة بكين مؤخراً. وتحدثت خلال المؤتمر الدكتورة شفيقة العامري، رئيسة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، حيث قدمت مشاركة بعنوان «الإمارات نموذج رائد للتعاون الدولي»، وذكرت أن دولة الإمارات شهدت تحولاً ملحوظاً من دولة يعتمد اقتصادها على النفط إلى نموذج عالمي يحتذى به في مجال التصدي لتغير المناح والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال القيادة الحكيمة والمبادرات الطموحة، حيث نجحت الإمارات في التغلب على العديد من التحديات لتصبح منارة للإشراف البيئي والابتكار وحصول دولة الإمارات على شرف استضافة مؤتمر الأطراف العالمي للتغير المناخي «كوب 28».

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