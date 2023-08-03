«التغير المناخي والبيئة» تناقش دعم تسويق المنتجات الزراعية

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً، «ملتقى المزارعين»، في المركز الثقافي بالذيد بإمارة الشارقة، حيث عٌقدت جلسة حوارية مع المزارعين، بهدف تعزيز تسويق المنتجات الزراعية المحلية، وتحقيق الأمن والاستدامة الغذائية لدولة الإمارات عن طريق تمكين قطاع زراعي وطني، وذلك في إطار مبادرات الوزارة وجهودها الرامية لدعم المزارعين المواطنين.

شارك في الفعالية، التي حضرها من وزارة التغير المناخي والبيئة المهندس محمد موسى الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي، وشيخة آل علي الوكيل المساعد لقطاع المناطق بالوكالة، وعدد من مديري الإدارات والمناطق ورؤساء الأقسام بالوزارة، بجانب عدد كبير من المزارعين من مختلف مناطق الدولة، بالإضافة إلى ممثلي شركاء الوزارة ذوي العلاقة من مصرف الإمارات للتنمية، ومنبت (أرادا). وسعى الملتقى إلى الاطلاع عن قرب على التحديات التي تواجه المزارعين، وبحث أفضل السبل لحلها، والمستجدات المتعلقة بفتح الأسواق ومنافذ البيع المختلفة لاستقبال المنتجات الزراعية الوطنية.

وقال الأميري: «تولي دولة الإمارات أهمية قصوى لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وفق أسس مستدامة، وهو ما يبرز من خلال الجهود والمشاريع التي قامت بها خلال السنوات السابقة من خلال تمكين تكنولوجيا الزراعة الحديثة وغيرها عبر كامل سلسلة القيمة الغذائية. يمثل الإعلان الأخير عن (برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة) ريادة دولة الإمارات في هذا المجال ودمج استدامة الغذاء بجهود مواجهة التغير المناخي».

وتابع: «تسعى الوزارة جاهدة لتحقيق أهداف المبادرة نحو تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة في دولة الإمارات، وتعمل على تذليل كافة التحديات أمام المزارعين لتسويق منتجاتهم من خلال مثل هذا الملتقى، لتسهيل عملية التواصل بين كبرى شركات القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات لشراء 50% من منتجاتها من مصادر محلية بحلول نهاية 2023، وصولاً إلى تحقيق النسب المستهدفة الأكبر، والتي تصل إلى 70% منها بحلول نهاية 2025، ثم الوصول إلى نسبة 100% بحلول عام 2030».

تم خلال الملتقى استعراض جهود الوزارة في دعم القطاع الزراعي، من الناحية التشريعية والمبادرات التي تم العمل عليها.

كما استعرض الملتقى دور «منبت» في دعم المزارعين.

استدامة الإنتاج

خلال الملتقى، قدم مصرف الإمارات للتنمية نبذة عن البرامج التمويلية المقدمة للمزارعين لدعم استدامة الإنتاج الزراعي، من خلال رصد محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم لتمويل المزارع المحلية، والتي تتضمن تمويل النفقات الرأسمالية والمشاريع الجديدة والقائمة للمساهمة في تطوير العمل الزراعي والتحول للتكنولوجيا الزراعية، وكذلك التنسيق مع المزارعين المهتمين بالحصول على التمويل ضمن البرنامج المقدم من مصرف الإمارات للتنمية.

تسويق المنتجات

عرضت «منبت» موجزاً عن مبادراتها، وأهم الأنشطة والخدمات التي تقدمها للمزارعين في الدولة، بهدف تعزيز تسويق المنتجات الزراعية الوطنية. وتم الاتفاق على إعداد برنامج إنتاج زراعي «خطة زراعية»، بما يساهم في استدامة المزارع الوطنية وتعزيز إنتاجيتها، وفقاً لمتطلبات السوق المحلي قبل موسم الزراعة للعام 2023، على أن تقوم الوزارة بالإشراف على ضمان جودة المنتجات الزراعية وسلامتها.