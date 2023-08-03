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«الفجيرة 2026» رؤية تحوليّة نحو مستقبل ريادي

«الفجيرة 2026» رؤية تحوليّة نحو مستقبل ريادي
4 أغسطس 2023 02:36

الفجيرة (وام)

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تأتي «خطة الفجيرة 2026»، تنفيذًا لرؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير منظومة متكاملة تدعم مسيرة النهضة والتطور التي تشهدها إمارة الفجيرة في كافة القطاعات، وتسهم في مواصلة تعزيز ركائز التنمية الشاملة بالدولة، كما تعمل الخطة بتوجيهات ومتابعة سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، نحو الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتحسين جودة حياة الأفراد واستشراف مستقبل ريادي يقوم على التطور واستثمار الفرص وبناء العقول. 
 وكان سموه أصدر القرار رقم 14 لسنة 2023، بتشكيل اللجنة العليا للخطة الاستراتيجية لحكومة الفجيرة 2026 وبيان مهام عملها وصلاحياتها. 
وتهدف الخطة الاستراتيجية لحكومة الفجيرة 2026 إلى تطوير مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة، وأبرزها قطاع السياحة، والاقتصاد، والعمل الحكومي، والبنية التحتية، والانتقال بكفاءة الكوادر البشرية والأداء والخدمات في المؤسسات الحكومية إلى أفضل المستويات. ويشارك في عملية بناء الخطة مختلف الجهات من القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية وفئات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى أفضل النتائج ضمن محاور الخطة، وتعزيز مكانة الفجيرة المستقبلية كمدينة عربية وعالمية رائدة. 
وتعمل الخطة وفق مؤشرات أداء تركّز على قياس وتطبيق عدد من المحاور الرئيسية، عبر سلسلة من المبادرات والمشاريع التحوليّة الكبرى مع الجهات ذات العلاقة.
ومن المقرر الانتهاء من بناء ورسم مسارات عمل «خطة الفجيرة 2026» في نوفمبر العام الجاري، عبر العمل المشترك بين الجهات الحكومية في إمارة الفجيرة.

الفجيرة
الإمارات
حمد بن محمد الشرقي
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