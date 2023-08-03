«برد صيفهم» لسائقي دراجات التوصيل

سامي عبد الرؤوف (دبي)

تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين، مبادرة «برد صيفهم» لسائقي دراجات توصيل الطلبات خلال فترة حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمتد حتى الخامس عشر من شهر سبتمبر المقبل، وذلك من الساعة 12:30 ظهرا وحتى 3:00 بعد الظهر، وذلك بالتعاون مع شركة دبي للمرطبات، والشركة الوطنية للمواد الغذائية، وشركة أمريكانا للأغذية ومستشفى الأهلية. وأشارت الوزارة، إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية نحو هذه العمالة حيث تتضمن الحملة توزيع المياه الباردة والعصائر والوجبات، وذلك ضمن حملة حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة.

أشارت الوزارة إلى أن مبادرة «برد صيفهم» هي ثاني مبادراتها لصالح سائقي دراجات توصيل الطلبات، حيث تم توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لغايات استخدامها من هؤلاء السائقين في كافة مناطق الدولة.

وذكرت أن هاتين المبادرتين تأتيان انطلاقا من الحرص المشترك على سلامة عمال التوصيل وتجنيبهم ضربات الشمس والإنهاك الحراري خلال تأديتهم لأعمالهم في أشهر الصيف في ضوء ارتفاع درجات الحرارة خصوصا في أوقات الظهيرة التي تشهد حظرا لتأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر اعتبارا من 15 يونيو الماضي حتى 15 سبتمبر المقبل.

وتندرج مبادرة توفير الاستراحات في إطار علاقة الشراكة والتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركات التوصيل وتشمل «طلبات» و«ديليفرو» و«نون» و«كريم» و«إنستا شوب» وغيرها من الشركات، حيث تم توفير هذه الاستراحات، ويمكن الوصول إليها من خلال نظام تحديد الموقع الجغرافي «جي. بي. أس». وأكدت الوزارة، أن هذه المبادرة تعكس المسؤولية المجتمعية لدى هذه الشركات ووعيها بأهمية الاستجابة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتوفير بيئة العمل المناسبة لعمالها بما يدرأ المخاطر عنهم.

وأفادت أن قطاع توصيل الطلبات أحد القطاعات اللوجستية الهامة ذات طبيعة عمل خاصة تتطلب الاستعداد والجاهزية على مدار الساعة تلبية لاحتياجات مختلف شرائح المتعاملين في الدولة، وهو الأمر الذي تم بموجبه التواصل مع شركات التوصيل والتنسيق معها لتأمين أفضل معايير الراحة والسلامة للسائقين، وبما يعزز استدامة وريادة هذا القطاع الحيوي الهام ويمكّنه من أداء خدماته الأساسية بالشكل الأمثل، ويحفظ حقوق وسلامة العاملين لدى هذه الشركات في الوقت نفسه».

إلزامي

يلزم نظام حظر العمل وقت الظهيرة أصحاب العمل بتوفير أماكن مظللة لاستراحة العمال، بعيدة عن أشعة الشمس، وتوفير أدوات ووسائل التبريد المناسبة، وتوفير ماء شرب بارد يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد إرواء مثل الأملاح وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إلى جانب توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل. ويعد «حظر العمل وقت الظهيرة» أحد المكتسبات العمالية في دولة الإمارات التي تعزز ريادة وتنافسية سوق العمل في الدولة، ويعكس الرؤية الإنسانية للدولة، في تبني كافة التشريعات والقرارات التي تصب في صالح استقرار العمال وضمان سلامتهم. وتستقبل وزارة الموارد البشرية والتوطين بلاغات أفراد المجتمع عن أية مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة، عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 والذي يستقبل المكالمات على مدار الساعة، ويستجيب للمتصل عبر 20 لغة، منها 3 لغات رئيسية عبر نظام الرد الآلي، إضافة لاستقبال البلاغات عبر التطبيق الذكي للوزارة.