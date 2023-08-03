أمطار وبرد على مناطق بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أدى امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق بالدولة، مع سقوط برد على بعض المناطق، حيث تكونت سحب ركامية صاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار، ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كلم/س على بعض المناطق الشرقية.

هطلت أمطار غزيرة مع سقوط برد على المدام وشارع خليفة بن زايد باتجاه المدام، وغزيرة على مليحة بالشارقة، وعلى طريق الشويب الخضر بمدينة العين، وأمطار متوسطة على الرويضة والفاية، والبحايص، وعلى الشويب بالعين.

كما سجلت درجات الحرارة العظمي أمس انخفاضاً طفيفاً عن السابق، حيث بلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة 49.7 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 2:30 مساء بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.. بينما كانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح أمس قد بلغت 25.8 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 05:45 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، وسجلت براكة 2 26.3 درجة في الساعة 6.15 صباحاً، وسجل جبل جيس 26.5 درجة مئوية في الساعة الثانية والربع صباحاً.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا ً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وشمالاً، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من10إلى 25 كلم/س تصل إلى40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

صحو

توقع المركز أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً، ورطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من10إلى25 كلم/س تصل إلى40 كلم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.