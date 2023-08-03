بلدية العين توزع 2000 سقاية للطيور

إيهاب الرفاعي (العين)

أطلقت بلدية مدينة العين مبادرات تُعنى باستدامة الحياة الفطرية والبيئة لحماية الطيور من النفوق بسبب حرارة الصيف المرتفعة، تحت عنوان (سقيا طير)، و(طيور الرحمة)، والتي تهدف إلى المحافظة على التنوع البيولوجي في مدينة العين، وتحسين حياة الطيور، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية.

وتقوم البلدية بهذه المبادرات بشكل سنوي مع التأكيد على زيادة عدد وأماكن توزيع السقايات، حيث بلغت نسبة زيادة هذا العام عن الأعوام السابقة 100%، والمخطط أن يتم توزيع 2000 سقاية للطيور خلال الفترة القادمة، إذ تستمر الحملة حتى 30 أغسطس 2023، في العديد من المماشي والحدائق في جميع منطق مدينة العين.

وتأتي مبادرة (طيور الرحمة) ضمن المبادرات الجديدة للحفاظ على استدامة الحياة البيئية، تماشياً مع مبادرات بلدية مدينة العين لعام الاستدامة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير مياه الشرب والغذاء في الأماكن التي توجد فيها الطيور، وذلك من خلال مجسمات مناسبة ومقاومة للصدأ والرطوبة والعوامل البيئية، موزعةً على الطرق والحدائق والمماشي.

وفي إطار المشاركة المجتمعية تقوم البلدية بتشجيع أفراد المجتمع للمشاركة في هذه الحملة، حيث تتم دعوة زوار الحدائق والفرق التطوعية للمشاركة في توزيع سقايات الماء، كما قامت الفرق المعنية بالتأكيد على إعادة تعبئة السقايات بالمياه بشكل دوري وطلب استبدالها عند تلفها.