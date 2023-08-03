24 أغسطس بداية  انكسار شدة الحرارة

الشارقة (وام)

أوضحت جمعية الإمارات للفلك، أن ملامح العد التنازلي لنهاية فصل الصيف بدأت تلوح في الأفق مع اقتراب موعد ظهور نجم سهيل الذي تربط العرب انقضاء القيظ وشدة الحرارة بطلوعه. وأشارت إلى أنه ابتداء من منتصف أغسطس الجاري ستبدأ ملامح انكسار شدة الحرارة وانحسار القيظ تزامناً مع طلوع نجم سهيل والذي سيشاهد في وسط الجزيرة العربية اعتباراً من 24 أغسطس .

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن فصل الخريف سيبدأ مناخياً وفق تصنيف منظمة الأرصاد العالمية مطلع سبتمبر وفلكياً وفق تعامد الشمس على خط الاستواء متجهة نحو الجنوب في 23 سبتمبر. ولفت الجروان إلى أنه خلال النصف الثاني من أغسطس ستبدأ درجات الحرارة العليا نهاراً في الانكسار فيما ستستقر درجات الحرارة الدنيا ليلاً عند أعلى مستوياتها خلال العام إلى مطلع سبتمبر، كما ستستمر فرصة قدوم موجات حارة شبيهة بموجات الصيف الحارة والجافة إلى منتصف سبتمبر سمتها العرب «وعكات سهيل» أو «آكات سهيل» لأنها تقدم بعد تلمس تغير الجو نحو الاعتدال إلى 23 سبتمبر. وقال « مع دخول الصفري في 6 سبتمبر سنشهد ارتفاع الرطوبة الجوية وتشكل الضباب صباحاً واستمرار نشاط الرياح الجنوبية الشرقية المحملة بالرطوبة وفرصة تشكل السحب الركامية على المرتفعات الجبلية فيما ستستمر درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي».