بلدية أبوظبي تزرع 10 ملايين زهرة

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي زراعة 10 ملايين زهرة خلال الموسمين الصيفي والشتوي للعام الجاري.

وكانت كل من: مركز بلدية المدينة، ومركز بلدية مصفح، ومركز بلدية الوثبة، ومركز بلدية الشهامة، ومركز بلدية مدينة زايد نفذوا خطة نشر الزهور وزراعتها ضمن نطاقاتهم الجغرافية، حيث حققت جميع المراكز نسبة 100% من مستهدفات الزراعة التجميلية، وتواصل تنفيذ الخطة وصولاً إلى الهدف النهائي والمتمثل بزراعة 10 ملايين زهرة متنوعة الأشكال والألوان. وأشارت البلدية، أن الزهور الشتوية والصيفية التي تتم زراعتها تتميز بتنوع ألوانها، وجمالها، بالإضافة إلى الرائحة العطرية الفواحة لبعضها، ولهذا فإن بلدية مدينة أبوظبي تحرص على زراعتها في الأماكن الحيوية، لتضفي رونقاً، وجمالاً على الأمكنة والمرافق.