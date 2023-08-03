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نادي الشارقة للصحافة يختتم النسخة الخامسة من «إثمار»

نادي الشارقة للصحافة يختتم النسخة الخامسة من «إثمار»
4 أغسطس 2023 02:36

الشارقة (وام) 

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اختتم نادي الشارقة للصحافة، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أمس، في مقر الجامعة القاسمية النسخة الخامسة من برنامج «إثمار» للتدريب الإعلامي المخصص للأطفال والنشء، بهدف بناء وتعزيز القدرات والمواهب الإعلامية، وترسيخ الوعي الإعلامي لدى الجيل الجديد من عمر 10 إلى 17 عاماً.
وكرمت علياء السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ترافقها أسماء الجويعد مدير نادي الشارقة للصحافة، شركاء البرنامج من المؤسسات الإعلامية، والمتعاونين من أصحاب الاختصاص والخبرة، والطلبة الخريجين، بحضور أولياء أمور الطلبة وممثلين عن المدارس والجهات المتعاونة.
وتضمن البرنامج الختامي فقرات متنوعة تتعلق بممارسات العمل الإعلامي من إعداد وتقديم الطلبة المشاركين، والتي عكست مخرجات البرنامج ودوره في تنمية مهاراتهم الإبداعية وتعزيز وعيهم بالعمل الإعلامي.
وتم تقديم الورش التدريبية والتفاعلية للطلبة المشاركين بالبرنامج بالتعاون مع شبكة سي إن إن بالعربية، وموقع دبي بوست، وبرنامج الظل الوظيفي الذي يتبناه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بالإضافة إلى مجموعة من المتخصصين من أصحاب الكفاءة والخبرة في العمل الإعلامي.
وتضمنت النسخة الخامسة من البرنامج تنظيم زيارات ميدانية لجهات إعلامية مختلفة منها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة دبي للإعلام، وقناتا العربية والحدث، وشبكة سي إن إن بالعربية.
وعقدت الورش التدريبية في مواقع متفرقة من إمارة الشارقة ضمت الجامعة القاسمية، ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، والطبق الطائر بالشارقة، ومسرح المجاز.
وقدم الطلبة في نهاية البرنامج التدريبي «إثمار» مشروعات تخرج تم تنفيذها ضمن مراحل مُقسمة وفق الإطار الزمني للبرنامج للتعرف على مدى إلمام الطلبة بالمهارات والمعلومات التي تم تزويدهم بها والتحقق من نتائج البرنامج الإيجابية التي تسهم في تنمية الوعي الإعلامي.
وتعرف المشاركون في برنامج «إثمار» خلال الفترة التدريبية الممتدة لشهر على العديد من المهارات والتقنيات الإعلامية، بما فيها صحافة الذكاء الاصطناعي والفرص والأدوات التي توفرها التقنية في عمليات إنتاج المحتوى الإعلامي.
كما استهدف البرنامج تعزيز الثقافة الإعلامية لدى الطلبة وتعريفهم بأنواع الإعلام وتأثيره.

نادي الشارقة للصحافة
الجامعة القاسمية
الشارقة
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