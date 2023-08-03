2000 منحة دراسية شاملة للمواطنين لدراسة الطب والعلوم الصحية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن برنامج «نافس» لرفع تنافسية الكوادر الإماراتية، عن تقديم 2000 منحة دراسية شاملة بنسبة %100 وتوفير حوافز مالية شهرية لاستقطاب 2000 مواطن ومواطنة من الحاصلين على شهادة الثانوية خلال العام الحالي، لدراسة الطب والعلوم الصحية في أفضل الجامعات والكليات المحلية، بما يسهم في رفد القطاع الصحي الخاص بالمزيد من المواطنين أصحاب الكفاءة والمهارات.

وأشار البرنامج، إلى أن باب التقديم للتسجيل في هذه المنح ممتد حتى الخامس عشر من شهر أغسطس الحالي عبر منصة نافس الإلكترونية، موضحا أن المواطنين الذين سيتم اختيارهم للاستفادة من هذه المنح سيدرسون البكالوريوس أو الدبلوم في 7 جامعات وكليات داخل الدولة، هي: كليات التقنية العليا، كلية فاطمة للعلوم الصحية، وجامعات الفجيرة والشارقة وعجمان والخليج الطبية وراس الخيمة للطب والعلوم الصحية.

وذكر برنامج «نافس» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المواطنين الذين سيتم اختيارهم للدراسة يضمنون الحصول على وظيفة بعد التخرج، لافتا إلى وجود مقابلات واختبارات للمتقدمين للوقوف على استيفاء الشروط المطلوبة التي وضعتها الجامعات.

وأكد «نافس» أن هذه المنح تأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى توفير فرص عمل للكفاءات الوطنية في القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها القطاع الصحي، ويبلغ عدد المواطنين والمواطنات الذين انضموا للبرنامج في دفعته الأولى، العام الماضي، 1417 طالباً وطالبة.

ودعا البرنامج، الخريجين والباحثين عن العمل إلى استثمار الفرص التي يوفرها البرنامج للمواطنين والمواطنات الراغبين بالعمل ضمن مختلف القطاعات الصحية منوهاً في الوقت نفسه بجهود شركاء البرنامج من المؤسسات الأكاديمية.

وأفاد أن برنامج «تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي»، أحد برنامج «نافس»، سيقوم بتوفير برامج تدريبية عالمية تؤهل المنتسبين لشغل الوظائف المتخصصة في مختلف مجالات الرعاية الصحية.

ويوفر البرنامج مسارين للدراسة وهما المسار الأكاديمي لتخصصات البكالوريوس في مجالات متعددة منها التمريض، القبالة، الصيدلة، علوم المختبرات الطبية، التصوير الطبي، العلاج الطبيعي، طب الطوارئ، وتقنية التخدير، ومسار آخر في البرامج الصحية المساندة التخصصية، ويوفر دبلومات لمهن تخصصية مختلفة منها المساعد الصحي، مساعد ممرض، فني صيدلة، فني مختبر، فني أشعة، فني العلاج الطبيعي، مساعد طبيب أسنان ودبلوم في الخدمات الطبية الطارئة.

وتخضع الموافقة على الالتحاق بالبرنامج وفقاً للشروط والمتطلبات التي تم وضعها من قبل المؤسسات التعليمية المعنية مثل العمر واجتياز الاختبارات والمقابلات والالتحاق بعد التخرج من البرنامج بالعمل في أحد المنشآت الطبية في الدولة.

قطاع حيوي

يعد القطاع الصحي من القطاعات الحيوية ذات الأولوية التي حدّدتها دولة الإمارات في إطار توجيهات قيادتها الرشيدة، لما لهذا القطّاع من ارتباط وثيق بترسيخ مجتمع صحّي، والمساهمة في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للسياحة العلاجية، والخدمات الطبية الرائدة».

ويقدم البرنامج، التدريب الأكاديمي اللازم لتأهيل الكوادر الوطنية للانضمام إلى منشآت القطاع الخاص العاملة في المجال الصحي، انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في دفع القطاع الصحي، الذي يعدّ من القطاعات الحيوية والرائدة في الدولة، وتعزيز حضور القوى الوطنية العاملة فيه.

ويوفّر برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي من خلال الشراكة بين «نافس» والمؤسسات الأكاديمية الشريكة، مجموعة من البرامج التدريبية المصمّمة وفق أفضل المعايير العالمية، والهادفة إلى تمكين الملتحقين بالبرنامج وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم ليكونوا قادرين على شغل الوظائف المتخصصة في مختلف مجالات الرعاية الصحية.