الجمعة 4 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

جامعة أبوظبي و«فيرنويل» تفتتحان أول مختبر كمومي أكاديمي

أول مختبر كمومي أكاديمي في جامعة أبوظبي (من المصدر)
4 أغسطس 2023 02:36

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
بلدية أبوظبي تزرع 10 ملايين زهرة
«معاً» تعلن نموذجاً متطوراً للمسؤولية الاجتماعية للشركات في أبوظبي

افتتحت جامعة أبوظبي أول مختبر كمومي أكاديمي في إمارة أبوظبي بالتعاون مع «مجموعة فيرنويل» الرائدة في مجال الابتكار، ليعمل المختبر كمركز للبحث العلمي التعاوني، يجمع الطلبة والباحثين والخبراء المهتمين باستكشاف آفاق تقنيات الكم وتبادل المعارف واكتساب مهارات مبتكرة والوقوف على التحديات المعقدة التي تتجاوز حدود الحسابات الكلاسيكية ومعالجتها، حيث سيسهم هذا المختبر العالمي المستوى في إجراء دراسات معمقة في التشفير الكمي والتطوير والبلوك تشين الكمي والعديد من المجالات المتطورة الأخرى. افتُتح المختبر الكمومي بحضور البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، والدكتور منتصر قسايمه، أستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة أبوظبي، وملك طرابلسي لوب، المدير التنفيذي لمجموعة فيرنويل، والدكتور ربيع محمود اختصاصي التشفير الكمومي في أكاديمية فيرنويل، إلى جانب عدد من مسؤولي جامعة أبوظبي ومجموعة فيرنويل.
 وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: «يشكل افتتاحنا للمختبر خطوة بارزة في مسيرة جامعة أبوظبي لتعزيز تقنيات الكم وتزويد طلبتنا وأعضاء هيئة التدريس وعموم المجتمع بالموارد والأدوات اللازمة للارتقاء بهذه التقنيات وتسخيرها لخدمة الأجيال وتمهيد الطريق لهم لمستقبل مبتكر وواعد. وأخذت جامعة أبوظبي على عاتقها مهمة تعزيز الابتكار واستثماره في أحدث التقنيات بما في ذلك ميكانيكا الكم أو الحركة الكمومية، وإعداد طلبتنا لمستقبل سريع التطور».
من جانبها، قالت ملك طرابلسي لوب، المدير التنفيذي لمجموعة فيرنويل: «تجسد شراكتنا مع جامعة أبوظبي التزامنا الثابت بتطوير التعليم الكمومي وصقل مهارات القوى العاملة، ونتطلع معاً إلى بناء مستقبل تُستثمر فيه الإمكانات الحقيقية للحوسبة الكمومية، وتُعزز فيه قدرات الأفراد.
المختبر المتطور
تسعى جامعة أبوظبي من خلال شراكتها الاستراتيجية مع فيرنويل إلى استثمار هذا المختبر المتطور والمجهز بثلاثة من أحدث أجهزة الحوسبة الكمومية المحمولة من نوع «سبين كيو» للرنين المغناطيسي النووي، لدعم دراسات الطلبة والباحثين والوصول إلى تقنيات الحوسبة الكمومية في مجال التعليم. وباعتماد جامعة أبوظبي لتعليم علوم الكم، فإنها تضمن حصول الطلبة على المعرفة والمهارات العملية في الخوارزميات الكمية وتصميم الدارات الإلكترونية والتشفير الكمي.

جامعة أبوظبي
أبوظبي
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
اليوم 10:46
«الأبيض» يرفع «درجة الاستعداد» في معسكر النمسا
الرياضي
«الأبيض» يرفع «درجة الاستعداد» في معسكر النمسا
اليوم 12:11
الوحدة يترقب لقاء «الذكريات والتحدي» أمام الشباب
الوحدة يترقب لقاء «الذكريات والتحدي» أمام الشباب
اليوم 12:00
سهيل المزروعي
الإمارات
وزارة الطاقة والبنية التحتية تطلق "باقة الإسكان" لإسعاد المواطنين
اليوم 11:41
الأهلي يلغي «ودية» ماينز
الرياضي
الأهلي يلغي «ودية» ماينز
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©