«صندوق المعرفة» في دبي يناقش دعم جودة التعليم

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة اجتماعه الأول بعد التشكيل الجديد للمجلس والثالث للعام الجاري 2023، بهدف بحث مستجدات الخطة الاستراتيجية 2023 - 2025 للمؤسسة وآليات تنفيذها، بما يواكب أهداف المؤسسة لتحقيق ريادة دبي في مجال الاستثمار في المعرفة، والمساهمة في رفع جودة التعليم استناداً إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وحضر الاجتماع الذي تم في مقر مؤسسة صندوق المعرفة بدبي، أحمد عبدالكريم جلفار، رئيس المجلس، ومحمد عبدالله الشيباني، نائب رئيس المجلس، ومحمد درويش، ممثلاً عن هيئة المعرفة وتنمية الموارد البشرية بدبي، وعائشة ميران، ممثلة عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومريم المهيري ممثلة عن بلدية دبي، إلى جانب عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة.

وناقش المجلس آخر تطورات الخطة الاستراتيجية للسنوات 2023 – 2025، حيث تم استعراض مستجدات المبادرات التعليمية التي تديرها المؤسسة ومنها «مدارس دبي»، الإضافة التعليمية المميزة والتي تدار بالتعاون مع القطاع الخاص التي حققت نتائج ملموسة منذ إطلاقها قبل عامين بأفرعها الثلاثة (مردف، ند الشبا والبرشاء)، ولاقت استحسان سكان دبي بشكل عام والمواطنين بشكل خاص.

حيث ناقش المجلس خطط العمل التطويرية للمبادرة والتي من شأنها توفير بيئة تعليمية مثالية للطلبة في إمارة دبي.