«الإمارات للتنمية» تختتم «صيفك على كيفك»

رأس الخيمة (الاتحاد)

اختتمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة معسكرها الصيفي في موسمه الحادي عشر تحت شعار «صيفك على كيفك» في مدينة رأس الخيمة، ومعسكرها الصيفي في مدينة الرمس في موسمه الخامس الذي تنظمه بالتعاون مع نادي الرمس الرياضي الثقافي، وبمشاركة 140 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 9 و12 عاماً.

وهدفت المعسكرات إلى توفير فرصة مثالية لطلاب المدارس لقضاء أوقات ممتعة ومفيدة خلال فترة الإجازة الصيفية، وتميزت بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية التي تركز على جودة الحياة والترفيه وتنمية المهارات، وشملت مجالات الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية، تتضمن هذه الفعاليات أنشطة رياضية وحركية تساهم في تعزيز اللياقة البدنية وتنمية مهارات القيادة والتعاون.

قدمت المعسكرات رحلات ترفيهية ممتعة إلى عالم فيراري في أبوظبي، مدينة الطفل في دبي، بالإضافة إلى زيارات ثقافية إلى متحف الشارقة البحري والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالعين.



