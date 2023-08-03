الجمعة 4 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الإمارات للتنمية» تختتم «صيفك على كيفك»

«الإمارات للتنمية» تختتم «صيفك على كيفك»
4 أغسطس 2023 02:36

رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الاتحادية للضرائب» تنظم «مجلس المتعاملين» في رأس الخيمة
خدمات محاكم رأس الخيمة الإلكترونية عبر «الهوية الرقمية»

اختتمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة معسكرها الصيفي في موسمه الحادي عشر تحت شعار «صيفك على كيفك» في مدينة رأس الخيمة، ومعسكرها الصيفي في مدينة الرمس في موسمه الخامس الذي تنظمه بالتعاون مع نادي الرمس الرياضي الثقافي، وبمشاركة 140 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 9 و12 عاماً.
 وهدفت المعسكرات إلى توفير فرصة مثالية لطلاب المدارس لقضاء أوقات ممتعة ومفيدة خلال فترة الإجازة الصيفية، وتميزت بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية التي تركز على جودة الحياة والترفيه وتنمية المهارات، وشملت مجالات الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية، تتضمن هذه الفعاليات أنشطة رياضية وحركية تساهم في تعزيز اللياقة البدنية وتنمية مهارات القيادة والتعاون.
قدمت المعسكرات رحلات ترفيهية ممتعة إلى عالم فيراري في أبوظبي، مدينة الطفل في دبي، بالإضافة إلى زيارات ثقافية إلى متحف الشارقة البحري والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالعين.
 
 

 

جمعية الإمارات للتنمية
رأس الخيمة
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
اليوم 10:46
«الأبيض» يرفع «درجة الاستعداد» في معسكر النمسا
الرياضي
«الأبيض» يرفع «درجة الاستعداد» في معسكر النمسا
اليوم 12:11
الوحدة يترقب لقاء «الذكريات والتحدي» أمام الشباب
الوحدة يترقب لقاء «الذكريات والتحدي» أمام الشباب
اليوم 12:00
سهيل المزروعي
الإمارات
وزارة الطاقة والبنية التحتية تطلق "باقة الإسكان" لإسعاد المواطنين
اليوم 11:41
الأهلي يلغي «ودية» ماينز
الرياضي
الأهلي يلغي «ودية» ماينز
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©