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«إيدج» تستقبل وفداً رفيعاً من قوات «المارينز» البرازيلية

فيصل البناى خلال لقاء الوفد البرازيلي (من المصدر)
4 أغسطس 2023 02:36

أبوظبي (الاتحاد)

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استضافت مجموعة إيدج، إحدى مجموعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالمياً، وفداً رفيعاً من قوات «المارينز» البرازيلية في مقرها الرئيس ومرافق التصنيع والاختبارات التابعة لها في أبوظبي. وأثناء الزيارة التي دامت أربعة أيام، أطلعت إيدج الوفد على آخر التطورات، كما أجرت عدداً من التجارب الحية للمنتجات مستعرضة خلالها قدراتها الواسعة عبر المجالات الجوية والبرية والبحرية والسيبرانية، مع تركيز خاص على الأنظمة المستقلة، والتقنيات المضادة للطائرات المسيرة، والحرب الإلكترونية، والأمن السيبراني، والاتصالات الآمنة، والصواريخ، والسفن، والمركبات المدرعة.
وقاد الوفد الأدميرال روجيريو راموس لاجي، قائد قطاع المواد في قوات «المارينز»، والذي ضمّ أيضا العقيد أدرلان ريكاردو ليما رودريغز، رئيس قسم الحرب الإلكترونية وقائد قطاع مواد الأمن السيبراني، والرائد أوغوستو فان دن إيدين كلاس، الضابط المسؤول عن عمليات كتيبة القيادة والتحكم.
وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «إنه لمن دواعي سرورنا استضافة قوات المارينز البرازيلية في ايدج، حيث كانت الزيارة مناسبة مواتية لاستعراض حلولنا التكنولوجية المتقدمة، واطلاع الوفد عن كثب على جودة وأداء مجموعة من منتجاتنا وحلولنا المتقدمة. لا ريب أن هناك العديد من الفرص لتعزيز آفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والتعاون في مجال البحث والتطوير، إلى جانب التطوير المشترك لأنظمة الدفاع المتقدمة، وفقاً لاتفاقية الشراكة مع القوات البحرية البرازيلية التي تم إبرامها في وقت سابق وذلك بهدف تطوير صاروخ مضاد للسفن. كما شكّلت الزيارة محطة جديدة هامة في إطار شراكتنا الراسخة».
وكانت إيدج قد أعلنت مؤخراً عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع البحرية البرازيلية للاستثمار بشكل مشترك في تطوير صواريخ بعيدة المدى مضادة للسفن، إلى جانب تقديم حلول متقدمة تضم تقنية مكافحة التشويش، والتي طورتها إيدج في دولة الإمارات العربية المتحدة.
آفاق
قال الأدميرال روجيريو راموس لاجي، قائد قطاع المواد في قوات «المارينز» البرازيلية: «إن التجارب الحية لمجموعة واسعة من التقنيات والحلول التي تقدمها ايدج تفتح بدورها آفاقاً عديدة للتعاون مستقبلاً، مما يوطّد الشراكة بين البحرية البرازيلية وايدج. كما تبرز الزيارة التزامنا باستكشاف فرص جديدة لتعاون متبادل المنفعة، وبتعزيز قدراتنا الدفاعية في مختلف المجالات». وتتمثل إحدى أهم ركائز استراتيجية النمو التي تعتمدها ايدج في بناء شراكات متبادلة المنفعة عبر أنحاء العالم لدعم تطوير القدرات الدفاعية، والتي تشمل أميركا اللاتينية، حيث أسست ايدج مؤخراً مكتبها الدولي الأول الذي يقع في العاصمة برازيليا.

 

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