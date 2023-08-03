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تعاون بين أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية و«تريندز»

ثاني الشامسي ومحمد العلي والحضور من الجانبين عقب توقيع الاتفاقية (من المصدر)
4 أغسطس 2023 02:36

أبوظبي (الاتحاد) 

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وقّعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مع مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات في أبوظبي، اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الأبحاث العلمية والدورات التدريبية الأمنية والتخصصية.
وقّع الاتفاقية في مبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي، اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز» للبحوث والاستشارات.
وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتنسيق المستمر مع المؤسسات المعنية، لافتاً إلى أهمية المذكرة في تبادل المعلومات والبيانات عن إعداد البحوث والمجلات العلمية والدراسات البحثية (المحكَّمة وغير المحكَّمة) وأوراق العمل، وعقد الدورات التدريبية والإشراف الأكاديمي وتبادل الخبراء والباحثين بين الجهتين للاستفادة من خبراتهم وتشجيعهم على إعداد الإصدارات والنشرات.
وعبَّر الدكتور محمد عبدالله العلي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن تكاتف مراكز البحث العلمي والأكاديمي يؤدي إلى الخروج بمنتجات علمية بالغة الأهمية والدقة والمصداقية.

أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
شرطة أبوظبي
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