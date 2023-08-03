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النائب العام لإمارة أبوظبي يستقبل السفير الإندونيسي

النائب العام لإمارة أبوظبي يستقبل السفير الإندونيسي
4 أغسطس 2023 02:36

أبوظبي (الاتحاد)

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بحث المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، مع حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون بين النيابة العامة في أبوظبي والجهات القضائية في إندونيسيا، وإمكانيات تطويرها وفق الأسس القائمة على تبادل الخبرات والمعارف الداعمة للارتقاء بالمنظومة القضائية. ​جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي بمقر دائرة القضاء، إذ جرى استعراض أوجه التعاون الممكنة في مختلف المجالات القضائية والقانونية والاتفاقيات، وآلية ترسيخ أسس للتواصل الفعال بين النيابة العامة في إمارة أبوظبي وإندونيسيا، كما تم بحث بعض قضايا الرعايا الإندونيسيين وآلية حلها وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها. ​وأكد المستشار علي البلوشي، اهتمام النيابة العامة في أبوظبي بتطوير الشراكات مع مختلف الجهات القضائية على المستويين الإقليمي والدولي، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتفعيل العمل المشترك مع مختلف الشركاء وترسيخ التواجد في الساحة القضائية العالمية.

أبوظبي
النائب العام
إندونيسيا
النيابة العامة
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