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«في الميدان» تسعد متعاملي شرطة أبوظبي

أحمد بن زيتون يتابع تقديم خدمات مركز إسعاد المتعاملين (من المصدر)
4 أغسطس 2023 02:36

أبوظبي (الاتحاد)

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اطلّع اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي على خدمات مركز خدمة وإسعاد المتعاملين في مديرية ترخيص السائقين والآليات في أبوظبي ضمن مبادرة «في الميدان»، وشارك في تقديم الخدمات، ووقف على كفاءة وفعالية إجراءات العمل فيها ومدى رضا المتعاملين، وسرعة إنجاز معاملاتهم وإسعادهم، ووجه الضباط والمنتسبين بتقديم كافة التسهيلات لهم وإسعادهم والإسهام بفعالية في التحسين المستدام. وأكد اهتمام قطاع العمليات المركزية بتنفيذ توجيهات القيادة الشرطية الرامية إلى تحقيق السعادة والرفاهية للمتعاملين ضمن مجتمع إيجابي وسعيد وتطوير إمكانات الكوادر المتخصصة ورفع قدراتها لتقديم الخدمات المتميزة للمراجعين.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
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