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خالد بن محمد بن زايد يشهد افتتاح بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في نسختها الرابعة

خالد بن محمد بن زايد يشهد افتتاح بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في نسختها الرابعة
3 أغسطس 2023 22:04

 شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل الافتتاح الرسمي للنسخة الرابعة لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تستضيفها أبوظبي في صالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية، في الفترة من 2 إلى 5 أغسطس الجاري.

وأثنى سموّه، خلال تتوجيه عدداً من اللاعبين الفائزين في منافسات البطولة، على المستوى المتميز للرياضيين الناشئين المشاركين في البطولة، مشيداً بجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في نشر اللعبة واكتشاف المواهب الرياضية وتعزيز مكانة الدولة على خارطة الرياضة العالمية. 

  • خالد بن محمد بن زايد يشهد افتتاح بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في نسختها الرابعة
    خالد بن محمد بن زايد يشهد افتتاح بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في نسختها الرابعة

 

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كما أعرب سموّه عن اعتزازه بما وصلت إليه بطولة العالم للفنون القتالية من مكانة مرموقة على ساحة الرياضة الدولية، مشيداً بما تتمتع به أبوظبي من قدرات تنظيمية وبنية تحتية رياضية متطورة تؤهلها لاستضافة أهم البطولات العالمية.

ورافق سموه، خلال هذه الزيارة، الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وعدد من كبار المسؤولين.

  • خالد بن محمد بن زايد يشهد افتتاح بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في نسختها الرابعة
    خالد بن محمد بن زايد يشهد افتتاح بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في نسختها الرابعة

 

وبهذه المناسبة، تقدّم سعادة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، بالشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على رعايته الكريمة للبطولة ومشاركته في تتويج عدد من الفائزين في نزالات اليوم، مؤكداً أن دولة الإمارات محظوظة بدعم قادتها وشيوخها للرياضة والرياضيين، وهو ما يشكّل الضمانة الكبرى وحجر الزاوية لكل تألق ونجاح وإنجاز إماراتي. 

  • خالد بن محمد بن زايد يشهد افتتاح بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في نسختها الرابعة
    خالد بن محمد بن زايد يشهد افتتاح بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في نسختها الرابعة

 

وأضاف سعادته: "إن استضافة أبوظبي لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين للعام الثاني على التوالي تعكس الثقة اللامحدودة التي تحظى بها العاصمة أبوظبي من قِبل الاتحاد الدولي للعبة، وما تتمتع به من قدرات وإمكانات متطورة، مضيفاً أن أبوظبي نجحت خلال العقدين الماضيين في تنظيم واستضافة العديد من البطولات النوعية في الرياضات القتالية المختلفة التي استقطبت آلاف الأبطال والنجوم والشخصيات المؤثرة من جميع أنحاء العالم".

خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
بطولة العالم للفنون القتالية
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