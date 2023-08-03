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محمد بن زايد: جريمة «داعش» الإرهابي بحق الإيزيديين مناسبة أليمة تذكر العالم بأهمية ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش

محمد بن زايد: جريمة «داعش» بحق الإيزيديين مناسبة أليمة تذكر العالم بأهمية ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش
3 أغسطس 2023 19:43

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم الخميس، أن الذكرى التاسعة للجريمة البشعة التي ارتكبها تنظيم «داعش» الإرهابي بحق الإيزيديين وغيرهم في سنجار العراق في 3 أغسطس عام 2014، مناسبة أليمة تذكر العالم كله بأهمية العمل من أجل ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «الذكرى التاسعة للجريمة البشعة التي ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي بحق الإيزيديين وغيرهم في سنجار العراق في 3 أغسطس عام 2014، مناسبة أليمة تذكر العالم كله بأهمية العمل من أجل ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش، ورفض التطرف وازدراء الإنسان بسبب الاختلاف في الدين أو المذهب أو العرق».

 

 

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