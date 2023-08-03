الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وشمالاً .. رطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:56 والثاني عند الساعة 02:57 والجزر الأول عند الساعة 09:17 والثاني عند الساعة 20:46، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:48 والثاني عند الساعة 23:49 والجزر الأول عند الساعة 17:59 والثاني عند الساعة 05:55 .