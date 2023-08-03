بلدية الشارقة: ربط بطاقات ذوي الإعاقة بنظام المواقف العامة بصورة افتراضية

تماشياً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير كافة احتياجاتهم وتقديم أوجه الدعم لهم.. أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن توفير خدمة الاشتراك في خدمة المواقف العامة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تسجيل وربط البطاقات الخاصة بهم والصادرة من مختلف الجهات في الدولة، بنظام المواقف العامة عبر الموقع الإلكتروني للبلدية لتصبح هذه البطاقات مسجلة لدى البلدية بصورة افتراضية، ما يعزز من سهولة قراءة لوحات مركباتهم دون الحاجة للبطاقة التي توضع داخل المركبة.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية تولي الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماماً كبيراً، وتحرص على توفير أفضل الخدمات لهم وتذليل أية عقبات أو صعوبات تواجههم خصوصاً عند الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البلدية، كما توفر خدمة المواقف العامة الخاضعة للرسوم مجاناً لهذه الفئة، مشيراً إلى أن هذه الخدمة الجديدة تضيف مزيداً من المرونه لذوي الإعاقة عند استخدام مواقف مدينة الشارقة وتوفر عليهم الوقت والجهد دون الحاجة لوضع البطاقة على واجهة المركبة، حيث سيتم التعرف على تصريح الإعاقة بشكل تلقائي من خلال عملية المسح الرقمي.

من جانبه أوضح حامد القائد مدير إدارة المواقف العامة أن البلدية وفرت خدمة تحويل هذه البطاقات إلى افتراضية من خلال تسجيلها في نظام المواقف العامة عبر الموقع الإلكتروني لبلدية مدينة الشارقة، تماشياً مع التطور الكبير في عمليات التفتيش الذكي على المواقف ورصد التجاوزات، حيث ارتأت البلدية تطبيق هذه الخدمة لتذليل العقبات أمام شريحة مهمة في المجتمع وتوفير أسهل الطرق لاستخدام خدمة المواقف المدفوعة في مدينة الشارقة.

وأفاد القائد بأن تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الخدمة يحد من أية أخطاء خلال قراءة اللوحات، ويعزز من سهولة عملية التفتيش، بحيث يتم قراءة اللوحة من قبل مركبة المسح الرقمي أو من خلال المفتشين، وبالتالي التأكد من أن المركبة مسجلة في نظام المواقف العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشبه نظام الاشتراك السنوي الذي توفره البلدية للمتعاملين.

ونوّه إلى ضرورة التسجيل في النظام من قبل كافة الأفراد الحاصلين على بطاقة تفيد أنهم من فئة ذوي الإعاقة تفادياً لأية صعوبات في عملية التفتيش أو تعرضهم للمخالفة، حيث تعتبر عملية التسجيل سهلة وميسرة تتم من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني ثم اختيار خدماتنا الإلكترونية والذكية ثم اختيار خدمات إدارة المواقف العامة واستكمال باقي الإجراءات ورفع المستندات المطلوبة.

وأشار إلى أن التسجيل في النظام يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من أكثر من 66 ألف موقف في مدينة الشارقة باستثناء المواقف المحجوزة للمؤسسات والمنشآت التجارية في حال لم يكن قائد المركبة مستفيداً من الخدمة التي تقدمها.