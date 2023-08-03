نهيان بن مبارك يتابع مستجدات البرامج الصيفية لصندوق الوطن

أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بالجهود الكبيرة التي بذلتها مدارس الدار، والشراكة مع مدارس أدنوك وكليات التقنية العليا، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومؤسسات التعليم المدرسي، في إطار التعاون والشراكة المثمرة مع صندوق الوطن. جاء ذلك خلال متابعة معاليه واطلاعه على أنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن وهي تدخل أسبوعها الثالث، حيث وقف على نتائج آراء شريحة كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور والمدربين فيما قدمته البرامج من أنشطة ومبادرات ورحلات وورش عمل واكتشاف للمواهب، ودعمها للهوية الوطنية والتعريف برموز الإمارات التاريخية. وقال معاليه: «إن هذه الجهود كان لها الأثر الكبير في أن تحقق البرامج الصيفية لصندوق الوطن بكل من أبوظبي والرويس، هذا النجاح اللافت، والذي تمكن من اكتساب ثقة الطلاب من أبناء وبنات الإمارات وأولياء الأمور على السواء، وهو ما يدفعنا للتوسع في هذه البرامج مستقبلاً». من جانبه قال سعادة ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن:«إن متابعة ودعم ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك تحملنا جميعاً المسؤولية لنكون عند مستوى النجاح المطلوب، وأن نحقق كافة الأهداف التي حددها معاليه لهذه البرامج، وأن ننال رضا أولياء الأمور وطلاب وطالبات المدارس الذين يشاركون في الفعاليات على مدى شهر كامل». وأوضح أن البرامج الصيفية لصندوق الوطن ركزت خلال الأسبوعين الماضيين على تعزيز الهوية الوطنية والتركيز على تشجيع الإبداع والابتكار، والمواهب الصغيرة في مختلف المجالات، إضافة إلى الأنشطة المتعلقة بحماية البيئة، والاستدامة، والزراعة، وطرح العديد من الأفكار للطلاب لكي يكونوا فاعلين في كل ما يتعلق بالاستدامة وحماية البيئة، ومشروعات التدوير البسيطة. وأضاف القرقاوي أن البرامج الصيفية لصندوق الوطن استوعبت ضمن أنشطتها حتى بداية الأسبوع الثالث حوالي 2250 طالباً وطالبة من المدارس الإماراتية في كل من أبوظبي والرويس، الذين انتظموا في أكثر 120 نشاطاً ثقافياً وتراثياً وفنياً وترفيهياً، إضافة إلى دورات متقدمة لتمكين الشباب، من خلال ثلاثة محاور رئيسية كبرى هي تعزيز الهوية الوطنية والتعريف برموز الوطن وقيادته الرشيدة والآباء المؤسسين باعتبارهم النموذج والقدوة للأجيال الجديدة من خلال برنامج «قدوتي».