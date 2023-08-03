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منتدى أبوظبي للسلم يعلن عن إطلاق القافلة البريطانية للسلام

منتدى أبوظبي للسلم يعلن عن إطلاق القافلة البريطانية للسلام
3 أغسطس 2023 15:29

وقع منتدى أبوظبي للسلم ومكتب أسقف كنتربري ومكتب رئيس حاخامات المملكة المتحدة أمس مذكرة تعاون، تم بموجبها الاتفاق على تشكيل القافلة البريطانية للسلام متعددة الأديان، والتي تضم عددا من القادة الدينيين من الأئمة والقساوسة والحاخامات.

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وقال الشيخ المحفوظ بن بيه الأمين العام لمنتدى أبوظبي إن المذكرة - التي تم توقيعها في قصر لامباث بالعاصمة البريطانية لندن - تضمنت خطة زمنية لمحطات القافلة البريطانية للسلام، حيث يتوقع أن تحل مطلع العام المقبل 2024، في أبوظبي، عاصمة السلام، ليلمس المشاركون بأنفسهم روح التسامح والسلام في دولة الإمارات، انطلاقا من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»: «إنني أدعو العالم إلى ترسيخ قيم السلم والسلام والاستقرار والتعاون، باعتبارها مُمَكِّناتٍ أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الحاضر والمستقبل». يذكر أن قافلة السلام البريطانية تندرج ضمن استراتيجية السلام التي ينتهجها المنتدى تحت شعار «دروب السلام من أبوظبي تبدأ»، والتي أسست نموذجا جديدا للحوار الإنساني المبني على التعارف، من خلال قوافل السلام، وقد تأكد نجاح هذا النموذج من خلال ما أحرزته القافلة الأميركية للسلام التي أطلقها المنتدى من أبوظبي عام 2017، والتي مهدت لإطلاق ميثاق حلف الفضول الجديد.

المصدر: وام
منتدى أبوظبي للسلم
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