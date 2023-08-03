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متحف المستقبل ينال شهادة عالمية في مجال الصحة والسلامة

متحف المستقبل ينال شهادة عالمية في مجال الصحة والسلامة
3 أغسطس 2023 14:51

حصل "متحف المستقبل" على شهادة "تصنيف ويل للصحة والسلامة" تقديراً لتميزه في إدارة العمليات والمرافق، ليكون بذلك أول متحف على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على هذه الشهادة المرموقة.

ويتم منح هذه الشهادة من قبل "معهد ويل الدولي للأبنية" وهو مؤسسة عالمية تركز على معايير الصحة والسلامة المتمركزة حول الخدمات المقدمة للناس داخل المباني العامة، ويتعاون المعهد مع أكثر من 6,000 عالم وخبير من حول العالم لتطوير هذا التصنيف.

وتركز شهادة "تصنيف ويل للصحة والسلامة" على مفهوم "الناس أولاً" لتمكين المؤسسات من اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان صحة وسلامة الزوار والموظفين، وتطوير سياسات العمليات وآليات الصيانة والتفاعل مع مختلف الأطراف المعنية.

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وعمل فريق متحف المستقبل بشكل وثيق مع معهد ويل الدولي للأبنية لوضع خطط متكاملة تعزز مرونة عمليات المتحف وإعطاء الأولوية لتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة.

وقال ماجد المنصوري نائب المدير التنفيذي في متحف المستقبل إن متحف المستقبل نجح منذ افتتاحه أن يكون مركزاً عالمياً لتصميم المفاهيم المبتكرة وأنماط الحياة التي تستشرف المستقبل نحو تطوير حلول جديدو تبلور ملامح رؤية غدٍ أفضل.

المصدر: وام
متحف المستقبل
دبي
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