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تعاونية الاتحاد توفر 2700 سلعة عضوية للمتسوقين في فروعها بدبي

تعاونية الاتحاد توفر 2700 سلعة عضوية للمتسوقين في فروعها بدبي
3 أغسطس 2023 14:44

 توفر تعاونية الاتحاد أكثر من 2790 سلعة عضوية في جميع فروعها الـ 26 المنتشرة في دبي، منها 2382 سلعة من الأطعمة والخضروات وغيرها من المنتجات الأخرى و410 سلعة غير غذائية.

وأوضحت التعاونية أنها تتعامل مع 178 مورد للسلع العضوية في الدولة سواء من أصحاب العلامات التجارية المعروفة أو وكلائها المعتمدين، إذ يتم التعاقد مع الموردين للمواد والسلع العضوية ضمن شروط وإجراءات لضمان توفير سلع عضوية بجودة عالية للمستهلكين، مشيرة إلى أن المواد والسلع العضوية في التعاونية تنمو بشكل كبير ويتم شهرياً زيادة أعدادها بما يتناسب مع احتياجات ورغبات المتسوقين.

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ونوهت "تعاونية الاتحاد" إلى أن حجم مبيعات المواد العضوية الشهرية تبلغ 79,711 سلعة ومادة سواء غذائية وغير غذائية، لافتة إلى أن التعاونية تحرص منذ عقود على دعم المنتجات العضوية بجميع أنواعها وأصنافها وخاصة المحلية عبر تقديم التسهيلات للموردين المعتمدين لديها لتوفير المنتجات العضوية بشكل مستمر للمستهلكين، إلى جانب الإسهام في بناء أمن غذائي مستدام.

ولفتت إلى التعاون مع الشركات المحلية للبحث عن المصادر الجديدة للمنتجات العضوية وتنوعها، لافتة إلى مزارع التعاونية العضوية التي تنتج حوالي 20 صنفاً من الخضروات الورقية تغطي 30% من استهلاك أفرع التعاونية، كما تمثل جانباً تثقيفياً لزوار التعاونية من مختلف الأعمار لا سيما طلبة المدارس، وتبين طرق الزراعة المائية الصحيحة خطوة بخطوة.

المصدر: وام
تعاونية الاتحاد
دبي
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