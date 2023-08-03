«جائزة حمدان بن زايد البيئية» تستقبل أكثر من 150 مشاركة في دورتها الأولى

تلقت هيئة البيئة - أبوظبي أكثر من 150 مشاركة من الأفراد والمؤسسات في جميع فئات جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية، وذلك بعد إطلاق الجائزة في شهر مايو الماضي، بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM).

وتم تشكيل لجنة فنية مخصصة تضم خبراء من المجالات ذات الصلة، والتي قامت بمراجعة شاملة لكل طلب مشاركة لضمان الالتزام بالمعايير المحددة، حيث تم تأهيل 86 متقدماً واعتبروا مؤهلين للمشاركة في الجائزة.

ولضمان استعداد المشاركين بشكل جيد لأدوارهم، تم تنظيم تسع ورش عمل في الفترة من 11 إلى 20 يوليو الماضي، غطت العديد من الجوانب وتضمنت توجيهات حول كتابة التقارير وكيفية الاستجابة لمعايير التقييم والتي كانت ناجحة للغاية، حيث استفاد 106 مشاركين من ورش العمل التدريبية، الأمر الذي عزز من استعدادهم لعملية تقييم الجائزة.

وقالت عائشة الكتبي، مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي في هيئة البيئة - أبوظبي: «تعكس الاستجابة القياسية للمشاركة في جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية مدى تفاني واهتمام العديد من الأفراد والمؤسسات في إمارة أبوظبي بالمحافظة على البيئة وحمايتها، وهي علامة واضحة على أن عملنا وجهودنا في خلق الوعي بين الجمهور قد أثار الاهتمام بقضايا البيئة من قبل العديد من الأشخاص والمؤسسات الذين يتبعون مساراً أكثر استدامة بعدة طرق مختلفة - سواء على المستوى الفردي أو الشخصي، أو على مستوى الشركات والمستوى المهني».

وأضافت: «نحن في الهيئة فخورون أيضاً بالإعلان عن اعتماد 12 مقيِّماً من موظفي الهيئة من قبل شريكنا بالجائزة - المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة - وهؤلاء المقيِّمون مؤهلون الآن للمشاركة في عملية تقييم الجائزة.»

وقد بدأت عملية تقديم طلبات المشاركة في 11 يوليو الماضي من خلال منصة تقييم المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، في حين أن الموعد النهائي للتقدم لـ «وسام الشيخ حمدان بن زايد البيئي» و«جائزة البحث العلمي في مجال البيئة» هو 7 أغسطس الحالي، بينما سيتم إغلاق باب المشاركة بفئة «جائزة الأداء البيئي المتميز» في 15 سبتمبر المقبل.

من جهتها قالت إسراء مبيضين، المدير الإقليمي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة في الشرق الأوسط، إن عملية تقييم المشاركات في «وسام الشيخ حمدان بن زايد البيئية» و«جائزة البحث العلمي في مجال البيئة» ستبدأ في 14 أغسطس الجاري، في حين ستبدأ عملية التقييم لجائزة الأداء البيئي في 17 سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية تهدف إلى تكريم الأفراد والجهات التي تعمل بجد واجتهاد لحماية البيئة والمحافظة عليها، وتشجيعيهم على الريادة والتميز وتقديم أفكار مبتكرة لحماية البيئة، كما تدعم العلماء والخبراء المختصين الذين يعملون على إيجاد حلول بيئية مبتكرة وتحقيق الاستدامة.

وتضم الجائزة (3) فئات رئيسية ويندرج تحتها (6) فئات فرعية للمرشحين من إمارة أبوظبي فقط، حيث تشمل الفئة الرئيسية الأولى«وسام الشيخ حمدان بن زايد البيئي» الذي سيتم منحه لتكريم قصص نجاح الأفراد، ممن لهم بصمة بيئية وحققوا التميز في مجال العمل البيئي في إمارة أبوظبي، وتندرج تحت هذه الفئة (3) فئات فرعية تضم فئة مستخدمي الموارد الطبيعية، وفئة الشخصية المبادرة البيئية، وفئة المؤثر البيئي.

في حين تركز الفئة الرئيسية الثانية «جائزة البحث العلمي في مجال البيئة» على أفضل البحوث العلمية، سواءً الفردية أو الجماعية، في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والتي تم من خلالها طرح حلول مبتكرة علمية وعملية للمشاكل والتحديات البيئية الحالية والمستقبلية، وتتضمن هذه الفئة فئتين فرعيتين، هما فئة المؤسسة البحثية وفئة البحث البيئي.

وتهتم الفئة الرئيسية الثالثة «جائزة الأداء البيئي المتميز» بأفضل الممارسات أو الأنشطة الريادية في مجال البيئة والتنمية المستدامة للمؤسسات الخاصة والمنشآت الصناعية، وتندرج تحت هذه الفئة فئة فرعية واحدة تستهدف المنشآت الصناعية والشركات الخاصة الكبيرة وقطاع الطيران وغيرها.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية وتكريمهم في حفل خاص يقام خلال فترة انعقاد مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ «COP28».