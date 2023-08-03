"بلدية أبوظبي" تنجز زراعة أكثر من 5 ملايين زهرة

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية بنسبة 100% زراعة (5,083,555 زهرة) للموسم الصيفي، حيث تواصل نشر لوحات الجمال في أبوظبي والمدن الأخرى، بهدف الارتقاء بالمشهد الجمالي العام للمرافق والشوارع، وتعزيز السمات الجمالية لمدينة أبوظبي، وضواحيها.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن المستهدف هو زراعة 10 ملايين زهرة خلال الموسمين الصيفي والشتوي لهذا العام 2023.

ونفذت مراكز كل من بلدية المدينة، وبلدية مصفح، وبلدية الوثبة، وبلدية الشهامة، وبلدية مدينة زايد، خطة نشر الزهور وزراعتها ضمن نطاقاتهم الجغرافية، وحققت جميعها نسبة 100% من مستهدفات الزراعة التجميلية، وتواصل تنفيذ الخطة وصولاً إلى الهدف النهائي والمتمثل بزراعة 10 ملايين زهرة متنوعة الأشكال والألوان.

وقالت إنه يتم زراعة هذه الزهور في الأماكن الحيوية، لتضفي رونقاً، وجمالاً على الأماكن والمرافق.. لافتة إلى أنها تولي عناية خاصة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الزراعات التجميلية.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي السكان، والزوار، ورواد المرافق العامة والحدائق إلى تعزيز مسؤوليتهم المجتمعية تجاه الحفاظ على الزهور والغطاء النباتي، والمسطحات الخضراء، والأشجار وعدم إتلافها، والمساهمة في ترسيخ مكانة مدننا كونها من أجمل وأرقى مدن العالم، وأكثرها تناسقاً وراحة للنفس.