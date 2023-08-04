الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل

اعتماد أكاديمي عالمي

وكانت الجامعة الأميركية في الشارقة قد حصلت على ترخيص واعتماد مفوضية الاعتماد الأكاديمي التابعة لوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى اعتماد في الولايات المتحدة منذ يونيو عام 2004 من مفوضية الولايات الوسطى للتعليم العالي (شارع 1007 نورث أورنج، الطابق الرابع، مكتب 166، ويلمينغتون، دي إي 19801 الولايات المتحدة الأميركية).

وتعد الجامعة الأميركية في الشارقة أول جامعة في منطقة الخليج وثاني جامعة خارج الولايات المتحدة تحصل على الاعتماد من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا (http://www.abet.org) لبرامج الهندسة الكيميائية والمدنية والكمبيوتر والهندسة الكهربائية والصناعية والميكانيكية التي تطرحها كلية الهندسة في الجامعة، كما يعد برنامج بكالوريوس العمارة من كلية العمارة والفن والتصميم أول برنامج خارج أميركا الشمالية يحصل على الاعتماد من المجلس الوطني الاميركي للاعتماد الأكاديمي لهندسة العمارة في الولايات المتحدة الأميركية. وحصلت كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في الشارقة أيضاً على اعتماد جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال منذ أبريل 2011.



نظام أميركي يركز على التحليل والنقد والأبحاث

ويُعزى تميز الجامعة العالمي إلى خبرات أعضاء هيئتها التدريسية من الباحثين البارزين، ومناهجها التقدمية، وطلبتها الموهوبين الذين يعدون أنفسهم ليصبحوا قادة المستقبل. تطرح الجامعة الأميركية في الشارقة 28 تخصصاً رئيسياً و45 تخصصاً فرعياً على مستوى البكالوريوس، و15 برنامج ماجستير، وأربعة برامج دكتوراه عبر كلياتها الأربع: كلية الآداب والعلوم، وكلية العمارة والفن والتصميم، وكلية إدارة الأعمال، وكلية الهندسة. وقد حصل أعضاء هيئتها التدريسية على اعترافات عالمية لإنجازاتهم البحثية في مختلف التخصصات، والتي تساهم في إحداث تقدم في المجالات الناشئة والتأثير على المشاريع البحثية الأخرى في جميع أنحاء العالم. وقد برز التزام الجامعة بتقديم تجربة أكاديمية غنية لطلبتها، ترتكز على نظام تعليم أميركي يركز على التحليل والتفكير النقدي وحل المشكلات، من خلال توفير الفرصة لطلبتها للعمل مع أعضاء الهيئة التدريسية في آخر الأبحاث.

مزيج ثقافي وتنوع حضاري

وقد شكلت متانة التعليم المرتكز على إثراء مدارك الطالب المعرفية وعلى التنمية الشخصية عامل جذب كبير للطلبة من جميع أنحاء العالم، فحرمها الجامعي اليوم يشكل بوتقة من الثقافات والأعراق والأديان، وينتمي طلبتها إلى أكثر من 90 جنسية من حول العالم. كما أن الجامعة تسعى دائماً وبشكل دؤوب لإثراء الحياة الطلابية في حرمها عبر تقديم برامج ونشاطات وفعاليات تركز على التنمية الثقافية والاجتماعية والنفسية والبدنية والفكرية لطلبتها لتخريج مفكرين ومواطنين عالميين يمكنهم الازدهار في عالم متعدد الثقافات. وقد أدى هذا التنوع الثقافي إلى تصنيف الجامعة من بين أفضل خمس جامعات في العالم في تنوع جنسيات طلبتها بناءً على تصنيفات مجلة تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2022.

المركز الأول في السمعة التوظيفية للخريجين لدى أصحاب الأعمال

إن طرح الجامعة لمناهج متقدمة تتوافق مع احتياجات الصناعة والتغيرات المتزايدة في سوق العمل، وتوفير أحدث المرافق الأكاديمية التي تقدم بيئة تعليمية تفاعلية، وتقديم التجارب والخبرات من خلال فرص التدريب الداخلي والدراسة في الخارج والمشاركة في المسابقات والمؤتمرات حول العالم جعل الجامعة الأميركية في الشارقة تحتل المركز الأول في السمعة التوظيفية لخريجيها لدى أصحاب الأعمال بناءً على تصنيفات "كيو أس" للجامعات العالمية لعام 2024، وإن خريجي الجامعة اليوم هم شهادة على جودة التعليم الذي تقدمه أميركية الشارقة، والذي يسمح لهم بالازدهار في عالم دائم التغير. يعمل خريجو الجامعة اليوم قادة حكوميين ورواد أعمال وأكاديميين وباحثين ناجحين حول العالم.

منح ومساعدات مالية

وبما أن رسالة الجامعة الأميركية في الشارقة هي دعم الأجيال القادمة، فهي تطرح برنامجًا للمنح والمساعدات المالية قائم على الجدارة والاحتياجات يضمن عدم وقوف الظروف المالية للطلبة المؤهلين عائقًا أمامهم للحصول على تعليم جامعي عالي الجودة.

لمعرفة المزيد عن الجامعة الأميركية في الشارقة، وكيفية التقديم للفصل الراسي القادم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://w.aus.edu/ith-aug







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