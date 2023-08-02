محمد الشرقي يؤكد أهمية تطوير سياحة المغامرات

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية تطوير قطاع سياحة المغامرات وأنشطتها، وتعزيز دورها الرئيس في الارتقاء بالتنمية السياحية في الدولة ودعم مسيرة تنميتها الشاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، بفريق مركز الفجيرة للمغامرات.

وأشار سموه، إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير قطاع المغامرات وتطبيق أفضل المعايير والأنظمة العالمية بما يسهم في وضع إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، في مصاف الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم. واطلع سموه خلال الاجتماع، على الخطط الاستراتيجية للمركز والمشاريع التطويرية التي تسهم في تعزيز قطاع المغامرات وتدعم صناعة السياحة في إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات.

ونوّه سموه إلى ضرورة إبراز الإرث الوطني الغني لدولة الإمارات ونشره والتعريف به، وتوظيف عناصر الثقافة العربية في الترويج للسياحة الداخلية عبر مشاريع مجال المغامرات ورياضاتها وأنشطتها المختلفة. حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.