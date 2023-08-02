رئيس الدولة وملك الأردن: تعزيز استقرار المنطقة

عمان (وام)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وإمكانات تعزيز التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات، التي عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، أمس في قصر «بسمان العامر» في العاصمة «عمان»، حيث رحب جلالته بصاحب السمو رئيس الدولة في بلده الثاني الأردن، معرباً عن ثقته بأن زيارة سموه تعطي دفعاً قوياً لمسار العلاقات الأخوية والعمل المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

واستعرض سموه والعاهل الأردني، مختلف جوانب التعاون، خاصة المجالات الاقتصادية والشراكات الاستثمارية والتنموية، وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم جهود تحقيق التنمية والازدهار المستدامين في البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما إلى مستقبل أكثر نماء وتقدماً.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، مؤكدين الحرص على تعزيز العمل المشترك لتحقيق السلام في المنطقة، انطلاقاً من نهج البلدين الراسخ في دعم السلام والتعايش والتعاون الإقليمي لما فيه مصلحة جميع الشعوب.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات والأردن تجمعهما رؤى مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة لشعبيهما الشقيقين وترسيخ السلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، وجلالة ملك الأردن، حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقاً لمصالح البلدين وخدمة للقضايا العربية، وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وأقام جلالة الملك عبدالله الثاني، مأدبة غداء، تكريماً لصاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن سعادته بلقاء أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في عمان، وبحث تعزيز آفاق التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة والعالم، مؤكداً سموه أن «الإمارات والأردن شريكان في العمل من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة والازدهار الإقليمي».

وقال سموه: «سعدت بلقاء أخي جلالة الملك عبدالله الثاني في عمّان.. بحثنا تعزيز آفاق التعاون والمصالح المشتركة بين بلدينا الشقيقين، وتبادلنا وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة والعالم.. الإمارات والأردن شريكان في العمل من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة والازدهار الإقليمي».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد وصل أمس إلى العاصمة عمان في زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

الحضور

حضر المأدبة والمباحثات، الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يضم كلاً من، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي حميد عبيد أبو شبص، رئيس ديوان المحاسبة.

وحضرهما من الجانب الأردني، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية، ودولة الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء، ومعالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، والدكتور جعفر حسان، مدير مكتب جلالة الملك، ونصار الحباشنة سفير الأردن لدى الدولة.

استقبال

كان في مقدمة مستقبلي سموه، لدى وصوله مطار السرب الملكي «ماركا»، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد مملكة الأردن، ودولة الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، ومعالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين.

وجرت لصاحب السمو رئيس الدولة مراسم استقبال رسمية، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه بعدها عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والأردن.

وكانت قد رافقت طائرة سموه لدى دخولها أجواء الأردن طائرات حربية، تحية وترحيباً بزيارة سموه.

الوفد المرافق

يضم الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، كلاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل، نهيان سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي حميد عبيد أبو شبص رئيس ديوان المحاسبة.