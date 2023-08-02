«أمنية» تسعد جابرييل في «سي وورلد أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

لم تُصدّق عائلة جابرييل أن طفلتهم ذات الثلاثة أعوام التي تُعاني فقر الدم الحاد، قد عادت إليها حيويتها بعدما تمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية»، بالتعاون مع «ميرال»، من تحقيق أمنية جابرييل في التعرّف على حيواناتها المُفضّلة ومشاهدتها على أرض الواقع، في «سي وورلد أبوظبي».

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: اقتصرت حياة جابرييل، خلال 18 شهراً على رحلات بين المنزل والمستشفى، ورأينا إسعادها عبر مشاهدة الحيوانات المائية التي تحبها عن كثب.

وأضاف توماس كافرلي، المدير العام في سي وورلد أبوظبي: هدفنا إدخال البهجة والأمل إلى قلوب الصغار والكبار.. وقالت والدة جابرييل: كانت مفاجأة رائعة بالنسبة لي، وستحمل ابنتي ذكرى الزيارة على الدوام.