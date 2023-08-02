13 مؤسسة تعليمية جديدة فـي شبكة المناخ الجامعية

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت شبكة المناخ الجامعية التي ترأسها جامعة نيويورك أبوظبي، أمس، 13 مؤسسة إضافية للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمؤسسات المشاركة إلى 24.

وتشمل قائمة الأعضاء الجدد كلاً من أكاديمية بوليتكنك أبوظبي، وجامعة أبوظبي، وجامعة عجمان، وجامعة العين، والجامعة الأميركية في دبي، والجامعة الأميركية في الإمارات، وجامعة دي مونتفورت دبي، وكلية الإمارات للتعليم المتقدم، وجامعة هيريوت-وات دبي، وأكاديمية ربدان، وجامعة الشارقة، وجامعة برمنغهام دبي، وجامعة ولونغونغ في دبي. وتضم شبكة المناخ الجامعية التي تم إطلاقها في شهر أبريل الماضي مجموعة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً. ويتعاون أعضاء الشبكة على تحفيز مشاركة الشباب والأوساط الأكاديمية استعداداً لمؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات أواخر العام الجاري، وذلك من خلال التعاون في البحث والابتكار في مجال الحلول المناخية، وتسهيل إقامة الحلقات النقاشية، وورش العمل، والفعاليات العامة، وغيرها.

وتستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28، في مدينة «إكسبو دبي»، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 70.000 شخص، بمن فيهم رؤساء دول ومسؤولون حكوميون، وعدد من قادة القطاعات الصناعية الدولية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والخبراء والشباب، والمجتمع المدني، والسكان الأصليين، والجهات الفاعلة غير الحكومية.