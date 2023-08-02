«حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية» تختتم فعاليات البرنامج الصيفي للموهوبين

دبي (الاتحاد)

اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية مؤخراً المخيم الصيفي للموهوبين والمبتكرين 2023، والتي جرت فعالياته في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار خلال الفترة من 17 إلى 27 يوليو. وشهد حضوراً مميزاً ضم 50 من الطلبة الموهوبين والمبتكرين من الفئة العمرية 9 إلى 18 عاماً.

وأفاد سليمان الأنصاري، المدير التنفيذي للمؤسسة، بأن الاستمرار في تنظيم هذه الفعالية السنوية يأتي انطلاقاً من التزام المؤسسة في دعم الجهود المتواصلة للدولة في رعاية الموهوبين وتشجيعهم لمزيد من الابتكار والإبداع.

من جانبها، قالت الدكتورة مريم الغاوي، مديرة مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار: إن المخيم الصيفي للموهوبين والمبتكرين هذا العام تضمن العديد من الأنشطة وورش العمل، حيث تم تقديم برامج إثرائية متنوعة تناسب الفئات العمرية المستهدفة إلى جانب زيارات ميدانية.

وشدّد القائمون على البرنامج الصيفي للموهوبين على أهميته في صقل مواهب الطلبة الموهوبين والمبتكرين، حيث ينعكس ذلك على تفاعلهم مع البرامج المقدمة وحماسهم في تعلم مهارات جديدة وإقبالهم على المشاركة ووضع بصماتهم في جميع الأنشطة العملية، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للتواصل وتبادل الأفكار والعمل بروح الفريق في الورش والمشاريع.

يذكر أن البرنامج الصيفي للموهوبين والمبتكرين 2023 تضمن برنامج للتوجيه والإرشاد، حيث قدم الرعاية الشخصية والاجتماعية للطلبة المشاركين من خلال الجلسات الحوارية لتبصيرهم بإمكاناتهم ومواهبهم وإيجاد حلول للمشاكل والعقبات التي تواجه مسيرتهم، كما انعقدت خلال البرنامج جلسة حوارية جماعية، بالإضافة إلى الجلسات الفردية لأولياء أمور الطلبة. وقد شارك في البرنامج مجموعة متميزة من المدربين المؤهلين والخبراء.