الجمعة 4 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية» تختتم فعاليات البرنامج الصيفي للموهوبين

جانب من فعاليات المخيم (من المصدر)
3 أغسطس 2023 01:41

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يرفع «درجة الاستعداد» في معسكر النمسا
«ثنائية» لخيول الإمارات في «جوودوود»

اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية مؤخراً المخيم الصيفي للموهوبين والمبتكرين 2023، والتي جرت فعالياته في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار خلال الفترة من 17 إلى 27 يوليو. وشهد حضوراً مميزاً ضم 50 من الطلبة الموهوبين والمبتكرين من الفئة العمرية 9 إلى 18 عاماً.
وأفاد سليمان الأنصاري، المدير التنفيذي للمؤسسة، بأن الاستمرار في تنظيم هذه الفعالية السنوية يأتي انطلاقاً من التزام المؤسسة في دعم الجهود المتواصلة للدولة في رعاية الموهوبين وتشجيعهم لمزيد من الابتكار والإبداع. 
من جانبها، قالت الدكتورة مريم الغاوي، مديرة مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار: إن المخيم الصيفي للموهوبين والمبتكرين هذا العام تضمن العديد من الأنشطة وورش العمل، حيث تم تقديم برامج إثرائية متنوعة تناسب الفئات العمرية المستهدفة إلى جانب زيارات ميدانية.
وشدّد القائمون على البرنامج الصيفي للموهوبين على أهميته في صقل مواهب الطلبة الموهوبين والمبتكرين، حيث ينعكس ذلك على تفاعلهم مع البرامج المقدمة وحماسهم في تعلم مهارات جديدة وإقبالهم على المشاركة ووضع بصماتهم في جميع الأنشطة العملية، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للتواصل وتبادل الأفكار والعمل بروح الفريق في الورش والمشاريع.
يذكر أن البرنامج الصيفي للموهوبين والمبتكرين 2023 تضمن برنامج للتوجيه والإرشاد، حيث قدم الرعاية الشخصية والاجتماعية للطلبة المشاركين من خلال الجلسات الحوارية لتبصيرهم بإمكاناتهم ومواهبهم وإيجاد حلول للمشاكل والعقبات التي تواجه مسيرتهم، كما انعقدت خلال البرنامج جلسة حوارية جماعية، بالإضافة إلى الجلسات الفردية لأولياء أمور الطلبة. وقد شارك في البرنامج مجموعة متميزة من المدربين المؤهلين والخبراء.

المخيم الصيفي
الإمارات
مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار
دبي
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
اليوم 10:46
«مدرسة» و«كحلي» يُتوجان بـ «كأسي الوثبة» في باريس
الرياضي
«مدرسة» و«كحلي» يُتوجان بـ «كأسي الوثبة» في باريس
اليوم 12:30
«الأبيض» يرفع «درجة الاستعداد» في معسكر النمسا
الرياضي
«الأبيض» يرفع «درجة الاستعداد» في معسكر النمسا
اليوم 12:11
الوحدة يترقب لقاء «الذكريات والتحدي» أمام الشباب
الوحدة يترقب لقاء «الذكريات والتحدي» أمام الشباب
اليوم 12:00
سهيل المزروعي
الإمارات
وزارة الطاقة والبنية التحتية تطلق "باقة الإسكان" لإسعاد المواطنين
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©