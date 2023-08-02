«الشارقة للتمكين» تكرم 28 طالباً يتيماً متفوقاً

الشارقة (وام)

كرمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي 28 طالباً وطالبة من المتفوقين، خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023 والحاصلين على نسبة تعادل أو تفوق 95%.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته المؤسسة ضمن برنامجها الأكاديمي «تكريم المتفوقين» أحد برامج مشروع «علَّمَ بالقلم» الداعم لتعليم الأيتام. وقالت نوال الحامدي، مدير إدارة الرخاء الاجتماعي: «نبارك لجميع الخريجين تخرجهم المتميز من الثانوية العامة، ونتمنى لهم أن يكملوا مسيرة تفوقهم بكل عزيمة وإصرار، ونشكر جهودهم المبذولة التي تَوَّجت اجتهادهم ومثابرتهم في طلب العلا، فهم قدوة لأقرانهم.

ويعد مشروع (علَّمَ بالقلم)، أبرز المشاريع المقدمة في جانب التمكين الأكاديمي الذي يهدف إلى توفير الدعم التعليمي الشامل للطلبة الأيتام، وذلك من خلال سلسلة من الخدمات الأكاديمية والمعرفية المتنوعة.