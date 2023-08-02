ورشتان لتعليم 31 من «أصحاب الهمم» الخياطة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تجهيز ورشتين إضافيتين للخياطة ضمن ورش العمل والتأهيل المهني بإدارة التأهيل الزراعي بالمؤسسة تستوعبان 31 صاحب همة، بدعم وتمويل مجموعة شركات المسعود ممثلة في شركة المسعود للتوريدات والخدمات البترولية ذ.م.م، في إطار الشراكة الاستراتيجية الناجحة، وللتعاون المشترك بين المؤسسة والمجموعة، والذي انطلق في أكتوبر من العام 2018 من خلال مشروع تطوير ورش الخياطة بالمؤسّسة إلى استديو التصميم، ليكون خط إنتاج دائماً بدعم ورعاية من المجموعة ممثلة في شركة المسعود برستيج للخياطة، لتحقيق هدفها الرئيسي بتمكين ودمج منتسبي «زايد العليا» في المجتمع.

وتم تجهيز الورشتين الجديدتين في كل من أبوظبي والعين، حيث جرى الانتهاء من تجهيز المرحلة الأولى بعدد 31 ماكينة خياطة، بواقع 16 ماكينة في أبوظبي، و15 ماكينة في العين، وذلك استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، ليصل العدد الإجمالي من أصحاب الهمم العاملين بورش الخياطة بالمؤسسة إلى 131 خياطاً من أصحاب الهمم من طلاب وطالبات المؤسسة، بدعم مجموعة شركات المسعود.

وأكد عبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن المؤسسة تعكف على تنفيذ استراتيجيات لإلحاق أصحاب الهمم بوظائف في القطاعين العام والخاص من أجل إدماجهم في سوق العمل، وضمان زيادة عدد منتسبيها الموظفين في مختلف القطاعات، كما أنه يرتبط بتنفيذ المؤسسة للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم ضمن محور التأهيل المهني والتشغيل.

وقال: «يسطر أصحاب الهمم من المواطنين، نجاحاً جديداً، حيث بات وجودهم في كافة المجالات أمراً واقعاً بعد أن تبنت الحكومة ومؤسساتها استراتيجيات ومبادرات عدة لتطوير مهارات أصحاب الهمم بمختلف حالاتهم من أجل بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم، ويتيح لهم الاعتماد على الذات، ويعبر عن مستويات جديدة من دمجهم في المجتمع بشكل صحي وفعال».

وتوجه الحميدان بالشكر إلى مجموعة شركات المسعود الرائدة التي تبنت التميز والمسؤولية الاجتماعية وشركة المسعود للتوريدات والخدمات البترولية ذ.م.م على تلك الخطوة بدعم وتعزيز جهود المؤسسة لدمج منتسبيها في سوق العمل من خلال الورشتين الجديدتين. وأعرب عن سعادته بما يقدمه منتسبو المؤسّسة أصحاب الهمم من عمل جاد وفعلي لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه المؤسّسة بتمكين ودمج منتسبيها في المجتمع وإسهامهم الإيجابي في مسيرة التنمية على أرض الدولة. وأشار إلى أن الهدف الذي تسعى إليه المؤسسّة من ذلك التعاون مع مجموعة المسعود وشركاتها، ومنهم شركة المسعود للتوريدات والخدمات البترولية ذ.م.م، هو خلق فرص عمل مع القطاع الخاص لمنتسبيها من أصحاب الهمم، من خلال صقلهم لمهارات تطوير إنتاج ورش عمل التأهيل المهني، بهدف الاستمرار في سوق الإنتاج والمنافسة بالسوق المحلي بتقديم منتجات تحمل العلامة التجارية لأصحاب الهمم «النحلة». من ناحيته، قال أحمد رحمة المسعود، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود، إن التعاون بين المجموعة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم هو نموذج للتعاون الناجح بين المؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص الوطني ويأتي تنفيذاً لتوجيهات الحكومة لتوفير فرص توظيف متكافئة وعادلة للمواطنين من أصحاب الهمم في القطاع الخاص وحقهم في العمل، حيث لا تشكل الإعاقة أي عائق دون الترشح بالوظائف. وأضاف في تصريح صحفي له أن شركة المسعود للتوريدات والخدمات البترولية ذ.م.م كانت سباقة إلى المشاركة في تنفيذ توجيهات الحكومة في إدماج أصحاب الهمم في سوق العمل، بتوفير بيئة ملائمة في أماكن العمل لتسهيل تحركاتهم، فضلاً عن الدعم المادي نظراً لامتلاكهم قدرات مميزة في تنمية قطاع الأعمال في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الشركة تتشرف بدعم جهود مؤسسة زايد العليا بتجهيز الورشتين الإضافيتين للخياطة ضمن ورش العمل والتأهيل المهني، واستثمارها في 31 ماكينة خياطة لدعم القوة العاملة والمبادرة إلى توظيف أفراد موهوبين من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وضمان حصولهم على رواتب تنافسية لمهاراتهم الاستثنائية، معتبراً أن هذا يعد واجباً وطنياً وأخلاقياً، ترسيخاً للمسؤولية المجتمعية المتأصلة في صلب القيم الإماراتية، سعياً لتحقيق الازدهار والتنمية الاجتماعية.

من ناحيته، شكر مسعود رحمة المسعود، نائب رئيس مجلس إدارة المسعود للتوريدات والخدمات البترولية ذ.م.م، عضو مجلس إدارة المجموعة، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والمسؤولين فيها على الجهود الكبيرة التي تقوم بها المؤسسة في صقل مواهب أصحاب الهمم وتطوير مهاراتهم وإدماجهم في وظائف بالقطاعين العام والخاص، وقال: الشركة تؤمن بأن دمج أصحاب الهمم يضمن الاستفادة من الإمكانات غير المستثمرة التي يمكن لها أن تضيف قيمة مهنية واجتماعية كبيرة، وكذلك لتمكين أصحاب الهمم ضمن محور التأهيل المهني والتشغيل الذي يتفرع عنه هدف توفير فرص عمل مناسبة لهم تتناسب مع قدراتهم ومستويات إعاقاتهم.

وقال أحمد التنير، مدير عام شركة المسعود للتوريدات والخدمات البترولية ذ.م.م: المسعود بريستيج للخياطة تستثمر في 31 ماكينة خياطة لدعم تشغيل أصحاب الهمم، وتأتي تلك الخطوة من الشركة تعبيراً عن التزامها الراسخ بتعزيز سبل عيش موظفيها الكرام وتعزيز بيئة عمل أكثر شمولاً من خلال توفير المزيد من المعدات، وتهدف الشركة إلى تعزيز الإنتاجية والكفاءة والرضا الوظيفي العام لقواها العاملة. وأكد أن قرار التوظيف من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم يدل على التزام شركة المسعود في المسؤولية الاجتماعية وخلق فرص متساوية للأفراد ذوي القدرات المتنوعة من خلال تبني مبادئ التنوع والشمول، تكرس الشركة جهودها لتمكين جميع أفراد المجتمع، وضمان قدرتهم على المشاركة بنشاط في بناء المجتمع.