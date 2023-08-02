«الموارد البشرية» تحدد آلية الإبلاغ عن مخالفات حظر العمل وقت الظهيرة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، آلية الإبلاغ عن مخالفات قرار لحظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من 12:30 ظهراً حتى 3 بعد الظهر، والذي يستمر حتى الخامس عشر من شهر سبتمبر المقبل، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة العمال.

ودعت الوزارة، أصحاب العمل للالتزام بوقف العمل وقت الظهيرة، باعتبار القطاع الخاص شريك الوزارة في الحفاظ على سلامة العمال، مؤكدة ثقتها بالتزام المنشآت بأحكام قرار الحظر، خصوصاً أن السنوات الماضية شهدت نسب التزام مرتفعة، وهو ما يؤكد الوعي بأهمية القرار ودوره الفاعل في حماية العمال من أخطار التعرض المباشر لأشعة الشمس أو العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترات الظهيرة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات حظر العمل وقت الظهيرة، عن طريق استخدام تطبيق الوزارة، بحيث يتم الدخول على الحساب الشخصي على التطبيق المذكور واختيار (جميع الخيارات)، ثم الضغط على (إضافة بلاغ) وإدخال بيانات مقدم المخالفة، ثم إدخال عنوان الشركة التي تمت بها المخالفة، وبعدها يقوم بالضغط على (إرسال).

كما تستقبل وزارة الموارد البشرية والتوطين بلاغات أفراد المجتمع عن أية حالة مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة من خلال مركز الاتصال على الرقم 600590000 والذي يستقبل المكالمات على مدار الساعة وعلى مدار الأيام عبر 20 لغة، منها 3 لغات أساسية، عبر نظام الرد الآلي.

وتتميز آلية الإبلاغ عن مخالفات حظر العمل وقت الظهيرة، التي تطبقها الوزارة بالتنوع والسهولة والشفافية والدقة، وتسهم في رفع معدلات الالتزام بالتطبيق، وتوفر المصداقية التي تستلزم للتأكد من وقوع المخالفة التي تم الإبلاغ عنها.

وأكدت الوزارة أن حظر العمل وقت الظهيرة ينطلق من الالتزام الراسخ في دولة الإمارات بالمعايير الإنسانية في بيئة العمل، وتطبيق أفضل المعايير العالمية في الصحة والسلامة المهنية، خصوصاً وأن تعزيز رفاهية القوى العاملة، من خلال بيئة عمل آمنة ومرنة وجاذبة ضمن منظومة حوكمة فاعلة لسوق العمل، يندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

وقالت: «نثق بالتزام المنشآت بتطبيق الحظر، وحرصها على حماية عمالها، وتشغيلهم ضمن بيئة عمل آمنة، لإدراكهم بأهمية الحظر وانعكاساته الإيجابية على بيئة العمل والإنجاز، خصوصاً وأنه يطبق للعام التاسع عشر على التوالي، حيث يعد أحد أهم المكتسبات العمالية التي تعزز ريادة وتنافسية سوق العمل الإماراتي».

وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث ينص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية، حيث حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 3 فئات رئيسية من الأعمال لتكون مستثناة من قرار حظر العمل وقت الظهيرة، بما يخدم أهداف المصلحة العامة.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الفئات الثلاثة يندرج تحتها 8 أنواع فرعية من الأعمال المستثناة، لافتة إلى أنها وضعت 5 أمور يلتزم صاحب العمل بتوفيرها في مواقع العمل في حال تنفيذ الأعمال المستثناة.

وأكدت الوزارة، أنه بخلاف هذه الأعمال المستثناة، يحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الثالثة من بعد الظهر يومياً، في الفترة من 15 يونيو الماضي وحتى 15 سبتمبر المقبل.

وتفصيلاً، تتمثل فئات الأعمال الرئيسية المستثناة من قرار حظر العمل وقت الظهيرة، في أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان لا يمكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح أعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام، الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات.

ويدخل تحت مظلة هذه الفئات الرئيسية المستثناة، الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه وقطع خطوط المجاري وقطع التيار الكهربائي وقطع حركة السير أو تعويقها في طرق العامة، بالإضافة إلى قطع خطوط أنابيب الغاز أو البترول.

كما يندرج تحت هذه الفئات المستثناة، الأعمال المصرح لتنفيذها للتعامل مع قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها وقطع التيار الكهربائي وقطع خطوط الاتصالات.

وشددت الوزارة، على أنه يتوجب على صاحب العمل في حال تنفيذ الأعمال المستثناة توفير ماء شرب بارد يتناسب مع عدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد إرواء مثل الأملاح وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إلى جانب توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل، ووسائل تبريد صناعية مناسبة ومظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، وتوفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.

ونبهت الوزارة، أنه سيتم فرض غرامة مخالفة أحكام وضوابط الحظر، وتبلغ 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بما يخالف ضوابط الحظر.