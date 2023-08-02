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«موارد الفجيرة» تطلق 4 مبادرات مجتمعية

«موارد الفجيرة» تطلق 4 مبادرات مجتمعية
3 أغسطس 2023 01:41

الفجيرة (وام)

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أطلقت دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، أربع مبادرات صيفية مجتمعية ‎تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية الفجيرة 2023، وانطلاقاً من حرص الدائرة على تعزيز المسؤولية المجتمعية وتفعيل منظومة العمل التطوعي.
‎ وتعد «فرصة 2» أولى هذه المبادرات وهي عبارة عن برنامج ثقافي افتراضي عبر منصة زوم يستفيد منه 1000 مشارك على مستوى الدولة، ويستمر ثلاثة أيام ابتداء من يوم الاثنين المقبل، ويحصل المشاركون من خلاله على شهادات معتمدة من دائرة الموارد البشرية.
والمبادرة الثانية هي «التسامح موروث الإماراتي»، وتهدف إلى نشر أهداف المهرجان الوطني للتسامح واستضافة شخصيات للتحدث عن التعايش والسلام في المجتمع الإماراتي، والمبادرة الثالثة هي مبادرة «تبرد شوي»، وتتضمن توزيع مياه شرب ووجبات خفيفة على العمال في الأماكن الأكثر حرارة بهدف تخفيف معاناتهم وتشجيعهم على العمل والعطاء وبث روح الإيجابية، والمبادرة الرابعة هي مبادرة «اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية»، حيث يقوم فريق من الدائرة بزيارة المرضى.
وتسعى الدائرة من خلال إطلاق هذه المبادرات إلى تعزيز دورها في المسؤولية المجتمعية وتبني القيم الإماراتية الأصيلة، وتكثيف جهود الكوادر الوطنية في خدمة الوطن، وتشجيع الروح الإنسانية في المجتمع.

الفجيرة
الإمارات
دائرة الموارد البشرية
حكومة الفجيرة
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