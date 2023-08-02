روبوتات تجري جراحات تبديل مفاصل الركبة في «شخبوط الطبية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، عن بدئها استخدام نسخة حديثة وفريدة من نوعها من نظام جراحي روبوتي، والذي يوفر الدعم لأطباء مدينة الشيخ شخبوط الطبية عند إجراء عمليات استبدال مفاصل الركبة.

وأشار 20% من المرضى الذين خضعوا للجراحة التقليدية لاستبدال الركبة أنهم واجهوا بعض الصعوبات المرتبطة بالقدرات الوظيفية للركبة، ما أثّر بالتالي على أدائهم في الأنشطة الرياضية المختلفة والأنشطة اليومية. كما أعرب 10% من المرضى كذلك عن عدم رضاهم عن نتائج جراحات استبدال الركبة التقليدية.

وقال الدكتور محمد معاذ عدي، استشاري ورئيس قسم جراحة العظام في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «نفخر في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بمواصلة الالتزام برسالتنا الرئيسية المتمثلة في تلبية احتياجات مرضانا، عبر توفير نظام الجراحة الروبوتية المتطوّرة لاستبدال مفاصل الركبة، والذي ساهم في معالجة آلام الركبة المزمنة، إلى جانب مجموعة من حالات الالتهاب المفصلي العظمي، مع مراعاة الحركة الفريدة للركبة. لقد بات بإمكاننا اليوم، من خلال دمج التكنولوجية المبتكرة بالممارسات السريرية، بلوغ أعلى مستويات الدقة في تحديد موقع تركيب المفصل الاصطناعي».

وأضاف: «تتيح لنا المزايا التقنية الفريدة لهذه الأداة إجراء العمليات الجراحية وفقاً لاحتياجات كلّ مريض وطبيعة مفصله، بما يسهم بالتالي في تحسين النتائج الجراحية وضمان مستويات أعلى من رضا المرضى».

وقال الدكتور ماثيو جيتمان، مدير الشؤون الطبية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «يرتكز نموذجنا المتميّز للرعاية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بشكل محوري على توفير حلول الرعاية الصحية المبتكرة والشاملة لمرضانا. وتنعكس رؤيتنا لتوفير الرعاية المعقدة في التزامنا المستمرّ بالتميز في الممارسة السريرية والأبحاث والتعليم وتبنيّ أحدث الابتكارات التكنولوجية في عالم الطبّ، مثل الروبوت وتقنيات الذكاء الاصطناعي. ونحن نثق تماماً بأنّ تسخير هذه الابتكارات لخدمة مرضانا سيسهم في بلوغ آفاق جديدة تعزز معايير الرعاية الصحية في المنطقة».