«بيورهيلث» تطلق «مركز التطوير الإماراتي»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت «مجموعة بيورهيلث» فعالية للاحتفاء بتخريج الدفعة الأولى من «مركز التطوير الإماراتي» التابع لها في أبوظبي. والذي يعد مبادرة نوعية مهمة في إطار مبادراتها الهادفة للارتقاء بمهارات وقدرات الكوادر الإماراتية داخل المجموعة وإعدادهم لقيادة قطاع الرعاية.

وتعكس المبادرة حرص مجموعة «بيورهيلث» على تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، مع التركيز على بناء كوادر إماراتية متميزة تمتلك مهارات وكفاءات عالية في القطاع الصحي. وتتماشى مبادرة «مركز التطوير الإماراتي» مع رؤية المجموعة طويلة المدى والهادفة نحو تطوير 1,000 رائد إماراتي خلال السنوات القليلة المقبلة، مرسخة بذلك التزامها بتمكين القوى العاملة الإماراتية ودعم نموهم وتطورهم.

وخلال الفعالية، هنأت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى «مجموعة بيورهيلث» الخريجين خلال الكلمة الافتتاحية. وتضمن الحدث كلمة لراشد القبيسي، رئيس الشؤون المؤسسية في مجموعة «بيورهيلث»، سلط فيها الضوء على أهدافه وتطلعاته للمشاركين الجدد. واختتمت الفعالية بتسلّيم مطر سعيد راشد النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، الشهادات للخريجين.

وقالت شايستا آصف يعكس مركز التطوير الإماراتي التزامنا في المجموعة بتمكين المواهب الإماراتية ودعمها وتطويرها، حيث قمنا بالاستثمار بشكل استباقي في النمو والتقدم المهني للخريجين الحاليين، وزودناهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لقيادة دفة مستقبل قطاع الرعاية الصحية. ونلتزم في بيورهيلث برعاية ودعم الجيل المقبل من الكفاءات الوطنية لإماراتية، والمساهمة في تعزيز الجهود الوطنية للارتقاء بمستوى القوى العاملة المحلية.

وقال راشد القبيسي «تماشياً مع جهود ترسيخ ريادة دولة الإمارات كمركز عالمي للرعاية الصحية وعلوم الحياة، نفتخر بإطلاق برنامج نوعي مصمم خصيصاً لتلبية تطلعات القوى العاملة الإماراتية، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم وتحسين كفاءتهم وإنتاجيتهم. ونتطلع إلى تعزيز مكانة (بيورهيلث) كلاعب حيوي في التحول الإيجابي في مشهد الرعاية الصحية».

وتم اختيار 50 موظفاً من الكوادر الإماراتية للدفعة الأولى من بين ما يفوق 200 فرد. وشكلت القوى العاملة النسائية ما يتجاوز 75% من خريجي الدفعة الأولى.

وتنطلق الدفعة الثانية لـ «مركز التطوير الإماراتي» في أغسطس 2023 وتستهدف أكثر من 130 فرداً. وسيركز البرنامج على سياقات تعليمية تستهدف ثلاث شرائح من المواهب القيادية: قيادة الذات وقيادة الآخرين وقيادة الرواد. وفي هذا السياق سيتم تحديد ورعاية أفضل المواهب القيادية ودعم نموهم بما يؤهلهم لتولي الوظائف والمناصب القيادية في المستقبل، بالإضافة إلى تطوير المواهب الشابة عبر المشاريع والمهام في المجالات الوظيفية الأساسية، إلى جانب مجالات الإدارة والقيادة، بما يسهم في تعزيز تدفق مستمر من الرواد الإماراتيين في قطاع الرعاية الصحية.