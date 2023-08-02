«أصدقاء مرضى التهاب المفاصل» تطلق «صيف بلا هشاشة»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل حملة صيف بلا هشاشة على شاطئ دبا الحصن، بمشاركة أكثر من 150 فرداً قاموا بالمشي على شاطئ دبا الحصن تحت شعار «صيف بلا هشاشة»، بحضور وحيدة عبدالعزيز رئيسة الجمعية، وأحمد الحوسني المدير العام لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ومحمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة في دبا الحصن، ووفد من مجلس الشارقة الرياضي وبعض من أعضاء مجلس الإدارة.

تهدف الحملة التي تم إطلاقها لتوعية أفراد المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة عن طريق إقامة برامج صيفية توعوية رياضية ومجتمعية في مواقع مختلفة في إمارة الشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، حيث استهدفت الحملة فئة الذكور من سن 7-12 سنة.

وركزت الحملة على التوعية بمرض التهاب المفاصل، وضرورة توحيد الجهود لتعزيز التوعية ومساعدة المرضى على مواجهة تحدياته بنجاح، وتوعيتهم عن طريق المحاضرات والفعاليات المتنوعة بأهمية المشي والتغذية والاستشارات الصحية عن هشاشة العظام، وعمل فحوص مجانية مصاحبة للفعالية، إضافة للفعاليات والرياضات البحرية.

وأعربت وحيدة عبد العزيز، رئيسة جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، عن سعادتها بإطلاق الحملة والتي تعتبر استكمالاً للجهود التي نأمل أن نحققها لرفع مستوى الوعي لدى مرضى المفاصل بالتحديد وجميع أفراد المجتمع، ضمن توجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، التي تحرص على توفير بيئة صحية داعمة للمرضى في الشارقة، لتعزيز الوعي المجتمعي بمرض التهاب المفاصل أحد الأمراض الشائعة في دولة الإمارات، إضافة إلى مساندة المرضى الذين يواجهون تحديات يومية، ولمساعدتهم على التمتع بأسلوب حياة صحية.